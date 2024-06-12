Покровская рассказала о подготовке синхронисток к Играм БРИКС

Синхронистки к любым соревнованиям готовятся серьезно, Игры БРИКС не стали исключением. Об этом в среду, 12 июня, рассказала «Известиям» главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская.

Она отметила, что Игры БРИКС являются серьезный мероприятием, к которому спортсменки по синхронному плаванию усердно готовятся.

«Любые соревнования для нас, я не буду говорить банально «праздник», но любые соревнования — это испытание сил. Для нас очень это важно», — подчеркнула тренер.

Кроме того, «Известиям» удалось пообщаться с тренером команды из Белоруссии Натальей Сахарук, которая рассказала, что ее команда в Казани не первый раз. Также он отметила организацию всего мероприятия, заявив, что всё проходит «на высшем уровне».

12 июня в Казани стартуют Игры стран БРИКС, которые продлятся до 23 июня. В них примут участие тысячи спортсменов почти из 100 стран мира. Турнир будет проходить в течение четырех дней подряд как в личном зачете, так и в командном. В программе значатся 27 видов спорта.