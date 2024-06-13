Реклама
Прямой эфир
Общество
Завод им. Дегтярева хочет взыскать с компании брата Галкина более 2 млн рублей
Мир
Уехавшая в РФ депутат от АдГ Петерсен выиграла выборы в Гамбурге
Происшествия
Неизвестный устроил стрельбу в районе Оптиной пустыни
Экономика
Мосбиржа с 13 июня прекратит торги долларом и евро в связи с санкциями США
Экономика
Объем выдачи льготной ипотеки в мае повысился на 17%
Мир
Глава МИД Турции намерен участвовать в саммите по Украине в Швейцарии
Спорт
В Казани состоялась церемония открытия Игр БРИКС
Мир
Столтенберг призвал сделать обязательными поставки оружия Киеву для стран — членов НАТО
Мир
Украина призвала лишить четырех спортсменок из РФ и Белоруссии допуска к ОИ
Политика
Захарова назвала новые требования НАТО жаждой «большего кровопускания» в ЕС
Мир
Ученые предрекли девятибалльное землетрясение на западе США
Экономика
США ввели санкции в отношении 300 компаний и физлиц за якобы помощь РФ
Мир
В МИДе пообещали не оставить без ответа введенные США антироссийские санкции
Мир
Политолог Херстль заявил о бессмысленности саммита по Украине в Швейцарии
Мир
Полиция Армении задержала около 100 участников акции протеста у здания парламента
Экономика
ЦБ намерен обеспечить сохранность счетов в долларах и евро на фоне санкций США
Мир
В Белом доме заявили о наблюдении за российскими кораблями на Карибах

Всегда петь в маске: в Москву приехала квартира Александра Вертинского

В Литературном музее открылась выставка к 135-летию со дня рождения великого шансонье
0
Фото: пресс-служба Государственного литературного музея
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Стол Наполеона, диски из Columbia, гардероб и любовные письма, принадлежащие Александру Вертинскому, — всё это семья артиста передала Государственному литературному музею. Экспозиция освещает важные этапы жизни певца. Около 2 тыс. предметов станут основой музея Вертинского, который вскоре планируют создать в ГМИРЛИ. «Известия» побывали на уникальной выставке.

35 тыс. перевязок и отказ Станиславского

В СССР не было человека, который бы не знал песен Вертинского. Артист, певец, поэт, композитор, мемуарист. Его манеру исполнения с выразительной буквой Р по сей день пытаются повторять: только талант Александра Николаевича смог дефект речи, картавость, сделать фишкой, покорившей миллионную армию слушателей. И конечно же, восхождение к известности и славе было не таким простым. О пути артиста рассказывает масштабный выставочный проект «Александр Вертинский: Прообраз музея» приуроченный к 135-летию со дня рождения.

Экспозиция занимает этаж в центральном здании ГМИРЛИ на Зубовском бульваре. Коллекция включает около 2 тыс. музейных предметов. Среди них — рукописи, фотографии, пластинки и нотные издания, а также живописные и скульптурные произведения, мебель, личные вещи.

123

Фото: пресс-служба Государственного литературного музея

— Выставка стала возможной благодаря тому, что 10 лет назад Анастасия Александровна Вертинская, дочь Александра Николаевича, передала всё это богатство нашему музею, — пояснила «Известиям» экскурсовод Наталья Кременец.

Посмотри на меню: Третьяковка открыла самарский филиал выставкой про трапезу
Постоянная и временная экспозиции доступны публике с 30 мая

Выставка выстроена в хронологическом порядке. Из динамиков звучит голос Вертинского: «Доченьки», «Лиловый негр» и другие известные песни в его исполнении. Начинается выставка со знаменитого портрета шансонье в образе Пьеро, сделанного в Москве в 1918 году. Художник музея Анна Колейчук представила пространство экспозиции в виде дороги, поскольку вся жизнь Вертинского была кочевой. Ноты на стенах, граммофонные пластинки англо-американской фирмы Columbia, на которой записывался Вертинский, создают иллюзию движения. Тут же — графонола, на которой можно было послушать диски.

123

Фото: пресс-служба Государственного литературного музея

За стеклом — фото из детства и юности Александра Николаевича, его семья. Под фотографиями тексты, написанные артистом. В витрине, рассказывающей о Первой мировой войне, юный Вертинский в форме санитара и его рассказ: «Госпитали Москвы были забиты ранеными. Госпитали эти были не только казенные. Многие богатые люди широко откликались на патриотические призывы земства и открывали на свои средства больницы для раненых. Однажды вечером я шел по Арбату. Около особняка купеческой дочери Марии Саввишны Морозовой стояла толпа. Привезли с вокзала раненых...»

Увидев это, Вертинский решил поступить на службу медбратом.

123

Фото: пресс-служба Государственного литературного музея

— Записался там как «брат Пьеро». Как гласят документы, за время войны Вертинский сделал 35 тыс. перевязок, — рассказывает Наталья Кременец.

Там, среди раненых Вертинский начал выступать, развлекая их своими песнями, стихами и юморесками. Он очень хотел быть артистом. И даже поступал статистом в Художественный театр. Попал в число пяти счастливчиков, отобранных из пяти сотен. Но перед Станиславским и Немировичем-Данченко испытаний не выдержал. Говорят, их смутило как раз его произношение буквы Р.

Символ Серебряного века и руки Достоевского

С поиском сценического образа помогло военное время. Вертинский стал накладывать белый грим на лицо и надевать костюм Пьеро. За этим можно было легко спрятать природную стеснительность.

Участие в Первой мировой войне, гастроли, роли в немом кино, годы эмиграции. Жизнь в Китае, турне по Европе и Америке, которое завершилось возвращением в СССР в 1936 году. Здесь же на выставке есть экспонат, олицетворяющий этот период. Под стеклом стихотворение «Он», которое Вертинский посвятил Сталину.

123

Фото: пресс-служба Государственного литературного музея

Сердцем выставки стала реконструкция кабинета Александра Вертинского в его квартире на улице Горького 12, стр. 2. Жилье в этом доме семье сохранить не удалось — в квартире сейчас живут другие люди. Поэтому и музей не из чего делать. Вся обстановка, вместе с антикварным столом с вензелем Наполеона, креслом, стульями, лампой, бронзовыми подсвечниками, книжным шкафом и различными личными вещами, была дорога родным. Как вспоминала супруга певца Лидия Вертинская, мебель ее супруг сам выбирал по комиссионкам. Он обожал красивые вещи. В Ленинграде комиссионок было больше, чем в Москве, и артист порой выезжал в Северную столицу специально, чтобы прикупить антиквариата.

— Когда на выставку пришла дочь, Анастасия Вертинская, она сказала, что музею удалось воссоздать уютную обстановку кабинета отца, — вспомнила Наталья Кременец. — Абсолютно так и было. На этом кресле на одной коленке Александра Николаевича сидела Настя, на другой — сестра ее Марианна, и отец читал им сказки Андерсена.

123

Фото: пресс-служба Государственного литературного музея

Тут же в витрине — белый концертный пиджак, портсигар, портмоне, бутоньерка в виде белых гардений. В общем, есть что поразглядывать, чему восхититься и удивиться.

— Вы знали, что с Александра Вертинского делали памятник Достоевскому? — рассказывает экскурсовод. — Скульптору очень нравились красивые руки артиста. И сначала он лепил их. А потом и поза Вертинского тоже вдохновила мастера. Памятник этот можно увидеть на улице Достоевского, напротив дома 2.

Главный экспонат: в Москве начал работу «Интермузей»
После четырехлетнего перерыва открылся Международный фестиваль музейного сообщества

Те, кто не знаком с творчеством Александра Вертинского, могут в соседнем зале увидеть фильмы, в которых он снимался: «Заговор обреченных», «Анна на шее», «Пламя гнева». У этого артиста не было ничего, кроме мировой известности.

123

Фото: пресс-служба Государственного литературного музея

Название выставки служит заявкой на создание постоянной экспозиции Александра Вертинского, которая разместится в отделе ГМИРЛИ имени В.И. Даля «Музей Серебряного века», — говорит директор Литературного музея Дмитрий Бак. — Она привнесет в музей музыку и голос артиста, что позволит отчетливее подчеркнуть синтетическую природу культуры Серебряного века.

А пока во время работы выставки гостей будут ждать творческие вечера, музыкальные гостиные, мастер-классы и интерактивные экскурсии.

Выставка работает до 29 сентября в Литературном музее на Зубовском бульваре, 15.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024