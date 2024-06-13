Всегда петь в маске: в Москву приехала квартира Александра Вертинского

Стол Наполеона, диски из Columbia, гардероб и любовные письма, принадлежащие Александру Вертинскому, — всё это семья артиста передала Государственному литературному музею. Экспозиция освещает важные этапы жизни певца. Около 2 тыс. предметов станут основой музея Вертинского, который вскоре планируют создать в ГМИРЛИ. «Известия» побывали на уникальной выставке.

35 тыс. перевязок и отказ Станиславского

В СССР не было человека, который бы не знал песен Вертинского. Артист, певец, поэт, композитор, мемуарист. Его манеру исполнения с выразительной буквой Р по сей день пытаются повторять: только талант Александра Николаевича смог дефект речи, картавость, сделать фишкой, покорившей миллионную армию слушателей. И конечно же, восхождение к известности и славе было не таким простым. О пути артиста рассказывает масштабный выставочный проект «Александр Вертинский: Прообраз музея» приуроченный к 135-летию со дня рождения.

Экспозиция занимает этаж в центральном здании ГМИРЛИ на Зубовском бульваре. Коллекция включает около 2 тыс. музейных предметов. Среди них — рукописи, фотографии, пластинки и нотные издания, а также живописные и скульптурные произведения, мебель, личные вещи.

Фото: пресс-служба Государственного литературного музея

— Выставка стала возможной благодаря тому, что 10 лет назад Анастасия Александровна Вертинская, дочь Александра Николаевича, передала всё это богатство нашему музею, — пояснила «Известиям» экскурсовод Наталья Кременец.

Выставка выстроена в хронологическом порядке. Из динамиков звучит голос Вертинского: «Доченьки», «Лиловый негр» и другие известные песни в его исполнении. Начинается выставка со знаменитого портрета шансонье в образе Пьеро, сделанного в Москве в 1918 году. Художник музея Анна Колейчук представила пространство экспозиции в виде дороги, поскольку вся жизнь Вертинского была кочевой. Ноты на стенах, граммофонные пластинки англо-американской фирмы Columbia, на которой записывался Вертинский, создают иллюзию движения. Тут же — графонола, на которой можно было послушать диски.

Фото: пресс-служба Государственного литературного музея

За стеклом — фото из детства и юности Александра Николаевича, его семья. Под фотографиями тексты, написанные артистом. В витрине, рассказывающей о Первой мировой войне, юный Вертинский в форме санитара и его рассказ: «Госпитали Москвы были забиты ранеными. Госпитали эти были не только казенные. Многие богатые люди широко откликались на патриотические призывы земства и открывали на свои средства больницы для раненых. Однажды вечером я шел по Арбату. Около особняка купеческой дочери Марии Саввишны Морозовой стояла толпа. Привезли с вокзала раненых...»

Увидев это, Вертинский решил поступить на службу медбратом.

Фото: пресс-служба Государственного литературного музея

— Записался там как «брат Пьеро». Как гласят документы, за время войны Вертинский сделал 35 тыс. перевязок, — рассказывает Наталья Кременец.

Там, среди раненых Вертинский начал выступать, развлекая их своими песнями, стихами и юморесками. Он очень хотел быть артистом. И даже поступал статистом в Художественный театр. Попал в число пяти счастливчиков, отобранных из пяти сотен. Но перед Станиславским и Немировичем-Данченко испытаний не выдержал. Говорят, их смутило как раз его произношение буквы Р.

Символ Серебряного века и руки Достоевского

С поиском сценического образа помогло военное время. Вертинский стал накладывать белый грим на лицо и надевать костюм Пьеро. За этим можно было легко спрятать природную стеснительность.

Участие в Первой мировой войне, гастроли, роли в немом кино, годы эмиграции. Жизнь в Китае, турне по Европе и Америке, которое завершилось возвращением в СССР в 1936 году. Здесь же на выставке есть экспонат, олицетворяющий этот период. Под стеклом стихотворение «Он», которое Вертинский посвятил Сталину.

Фото: пресс-служба Государственного литературного музея

Сердцем выставки стала реконструкция кабинета Александра Вертинского в его квартире на улице Горького 12, стр. 2. Жилье в этом доме семье сохранить не удалось — в квартире сейчас живут другие люди. Поэтому и музей не из чего делать. Вся обстановка, вместе с антикварным столом с вензелем Наполеона, креслом, стульями, лампой, бронзовыми подсвечниками, книжным шкафом и различными личными вещами, была дорога родным. Как вспоминала супруга певца Лидия Вертинская, мебель ее супруг сам выбирал по комиссионкам. Он обожал красивые вещи. В Ленинграде комиссионок было больше, чем в Москве, и артист порой выезжал в Северную столицу специально, чтобы прикупить антиквариата.

— Когда на выставку пришла дочь, Анастасия Вертинская, она сказала, что музею удалось воссоздать уютную обстановку кабинета отца, — вспомнила Наталья Кременец. — Абсолютно так и было. На этом кресле на одной коленке Александра Николаевича сидела Настя, на другой — сестра ее Марианна, и отец читал им сказки Андерсена.

Фото: пресс-служба Государственного литературного музея

Тут же в витрине — белый концертный пиджак, портсигар, портмоне, бутоньерка в виде белых гардений. В общем, есть что поразглядывать, чему восхититься и удивиться.

— Вы знали, что с Александра Вертинского делали памятник Достоевскому? — рассказывает экскурсовод. — Скульптору очень нравились красивые руки артиста. И сначала он лепил их. А потом и поза Вертинского тоже вдохновила мастера. Памятник этот можно увидеть на улице Достоевского, напротив дома 2.

Те, кто не знаком с творчеством Александра Вертинского, могут в соседнем зале увидеть фильмы, в которых он снимался: «Заговор обреченных», «Анна на шее», «Пламя гнева». У этого артиста не было ничего, кроме мировой известности.

Фото: пресс-служба Государственного литературного музея

— Название выставки служит заявкой на создание постоянной экспозиции Александра Вертинского, которая разместится в отделе ГМИРЛИ имени В.И. Даля «Музей Серебряного века», — говорит директор Литературного музея Дмитрий Бак. — Она привнесет в музей музыку и голос артиста, что позволит отчетливее подчеркнуть синтетическую природу культуры Серебряного века.

А пока во время работы выставки гостей будут ждать творческие вечера, музыкальные гостиные, мастер-классы и интерактивные экскурсии.

Выставка работает до 29 сентября в Литературном музее на Зубовском бульваре, 15.