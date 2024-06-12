Ректор МГУ Садовничий поддержал идею отмены ЕГЭ

Ректор МГУ им. Ломоносова Виктор Садовничий поддерживает идею отмены ЕГЭ. Об этом он рассказал 12 июня.

«Я не агитирую ни против, ни за ЕГЭ. Но я не сторонник ЕГЭ», — заявил он «РИА Новости».

По его словам, лучше, чем контакт, беседа, прямой экзамен, ничего нет. Садовничий добавил, что у экзамена есть как сильные, так и слабые стороны. Однако система выпускных экзаменов, которые сдавали во времена его учебы, была не менее эффективна, добавила «Газета.Ru».

Дискуссии об отмене или видоизменении экзамена ведутся давно. 6 июня депутаты предложили заменить ЕГЭ на итоговую годовую аттестацию. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Авторы инициативы, депутаты фракций «Справедливая Россия» и КПРФ, указали, что его содержание оторвано от школьного курса.

В тот же день руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что ведомство готово обсуждать отказ от подобного формата в том случае, если на смену ему будет предложена понятная и объективная альтернатива.