Путин назвал задачей государства поддержку верящих в будущее РФ людей

Задача государства — не мешать людям, которые верят в будущее России. Об этом 12 июня заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения Государственных премий в Кремле.

Он отметил, что госорганы должны поддерживать людей, которые верят в повестку страны.

«Задача государственных органов — не мешать таким людям, как вы, замечать то, что вы делаете, поддержать. Повестку развития определяют как раз такие люди, как вы. Причем во всех областях жизнедеятельности государства», — заявил он лауреатам госнаград.

По словам президента, жизненный путь тех людей, которые удостоились высших наград государства, напоминает приключенческую литературу. И когда он знакомился с результатами их достижений, его вера в будущее России только многократно возрастала.

До этого, 29 февраля, в ходе оглашения послания Федеральному собранию президент призвал более чем вдвое увеличить вложения государства и бизнеса в научные исследования, довести их до 2% ВВП. Он указал на то, что эффективность подобных вложений важна. По его словам, речь идет о достижении конкретных научных результатов.

До этого, 17 марта, по итогам новых президентских выборов, на которых Путин одержал победу, глава государства заявил о солдатах, защищавших страну в разные годы, отметив, что это были люди, которые думали не только о себе. Он подчеркнул, что воины «думали о будущих поколениях, то есть, о нас с вами». В настоящее время история повторяется, «мы все соратники», констатировал российский лидер.