В ДТП с автобусом в Пермском крае пострадали восемь человек
В Пермском крае на 164-м км трассы Пермь – Березники пассажирский автобус съехал в кювет и опрокинулся. Об этом 12 июня сообщил источник «Известий».
Предварительно, в автобусе находился 41 человек, включая водителя и пятеро детей. В результате аварии погибших нет, пострадали восемь человек.
Пресс-служба краевого ГУ МВД сообщила в Telegram, что по факту случившегося начата проверка.
Ранее, в ночь на 9 июня, в Сочи при ДТП с микроавтобусом погибла стюардесса авиакомпании Nordwind. Еще двое членов экипажа были госпитализированы. Уточнялось, что авария произошла, когда сотрудники авиакомпании направлялись в гостиницу.