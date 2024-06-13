Россияне назвали самых желанных помощников в автомобиле

Российские автомобилисты хотят, чтобы современные технологии упрощали вождение с помощью подсказок, при этом само управление должно остаться в руках водителя. Среди самых желанных технологий у молодого поколения оказались те, которые завязаны на обмене данными между автомобилями в потоке и с объектами инфраструктуры. Об этом аналитики сервиса «Авто.ру» рассказали «Известиям» 13 июня по итогам опроса российских автомобилистов в возрасте 18–45 лет.

Большинство респондентов (55%) хотели бы получить функцию передачи предупреждений об опасной дорожной ситуации впереди от других машин. Схожее число водителей хотели бы получить системы, которые динамически корректируют маршрут поездки исходя из загруженности дорог (53%) и сообщают о свободных местах для парковки рядом (42%). Половина хотят, чтобы автомобиль оповещал о необходимом обслуживании и ремонте.

Более 40% участников опроса согласны делиться информацией о своих поездках, если это принесет им выгоду в виде снижения стоимости страхового полиса. Хотя результаты опроса демонстрируют высокую степень принятия электронных помощников в автомобиле, только 15% респондентов сказали, что готовы доверить автопилоту полное управление машиной, отметили аналитики.

«В современных автомобилях уже есть системы, которые облегчают вождение и делают его более безопасным. Молодые россияне чаще всего выбирают машины с парктрониками (42%), навигационной системой (36%), адаптивным круиз-контролем (22%), системой автоматического аварийного торможения и с возможностью подключения к интернету (20%)», — говорится в исследовании

Доверие к электронным ассистентам вождения (антиблокировочная система, парктроники, тормозной ассистент и прочие) находится на высоком уровне: 82% уверены в их надежности. Большинство положительно относится к управлению всеми функциями автомобиля, не связанными непосредственно с самим вождением, через дисплей (60%).

Также стало известно, что почти 70% россиян планируют покупку автомобиля в ближайшие два года: 40% сделают выбор в пользу новой машины, а 27% хотят приобрести авто с пробегом. Четверть россиян меняют машину из-за несоответствия их потребностям и почти 15% — из-за изменения в образе жизни. Помимо стоимости при выборе автомобиля опрошенные ориентируются на надежность (68,5%), марку (46,5%), расход топлива (36%) и мощность двигателя (30%).

11 июня сообщалось, что автомобили с пробегом самых популярных в России китайских марок в мае 2024 года подешевели на 5–9% на фоне перенасыщения рынка. Наибольшие снижение и в процентном соотношении, и в абсолютном зафиксировано у кроссовера Geely Monjaro.

До. этого, 7 июня, стало известно, что по итогам мая в России было реализовано 127,2 тыс. новых легковых автомобилей, что на 76,2% больше, чем в том же месяце 2023 года.