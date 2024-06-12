МИД РФ заявил об отсутствии доказательств у Дании вины задержанной россиянки

Дания не предоставила никаких доказательств причастности задержанной россиянки к работе на иностранные спецслужбы, МИД РФ держит ситуацию на контроле, заявило ведомство 12 июня.

Там также отметили, что под ударом спецслужб Дании сегодня может оказаться любой россиянин, в связи с чем Москва продолжит защищать права выходцев из РФ за рубежом.

«Никаких доказательств ее противоправной деятельности датскими властями не предъявляется. Как пояснили в датских спецслужбах, задержание связано с публикациями на днях в ряде европейских стран журналистского расследования в отношении Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом», — отмечено на сайте МИД РФ.

В ведомстве выразили предположение, что «претендующая на статус правового государства Дания» нашла предлог в виде якобы «шпионской деятельности», чтобы дискредитировать организации соотечественников и заставить их участников отказаться от поддержки России, и вследствие этого фактически начала чистку собственного населения.

«Хорошо известно, что гонениям в королевстве подвергаются не только наши сограждане, но и представители честного бизнеса, общественности, позволяющие себе высказывания в пользу нормализации диалога с Россией», — добавила дипломатическая пресс-служба.

Ранее, 11 июня, телеканал DR.dk сообщил о задержании россиянки в Дании, которую подозревают в сотрудничестве с разведкой РФ. По данным телеканала, задержанная в течение нескольких лет получала деньги от российского государственного фонда, в котором якобы работают сотрудники спецслужб РФ. Отмечалось, что женщина возглавляет русскую общину в Дании.

Посол России в Копенгагене Владимир Барбин назвал задержание россиянки в Дании наглой провокацией со стороны местных спецслужб. Он подчеркнул, что дипмиссия РФ потребует освобождения женщины. Посол сообщил, что Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, действовал в Дании до 2022 года и давал консультации выходцам из РФ исключительно в рамках законодательства североевропейского государства, никаких других функций у организации никогда не было.