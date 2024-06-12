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Бриг «Россия» на репетиции «Алых парусов» прошел по новому маршруту

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Бриг «Россия» минувшей ночью провел первую репетицию в акватории Невы, отработав новый маршрут для водно-пиротехнического шоу «Алые паруса – 2024», которое состоится 28 июня. Бриг вошел в створ Троицкого моста, проследовал вдоль Дворцовой набережной и за Дворцовым мостом в новой точке совершил изящный разворот, после чего отправился обратным курсом.

Проход корабля по этому участку Невы стал результатом ювелирной работы всей команды. Его скорость в ключевой момент праздника выпускников составляет до 8 узлов (15 км/ч). Потому команда парусника каждый раз проводит новые улучшения его технического состояния, увеличивает работоспособность всех механизмов брига, чтобы пройти маршрут в главную для всех выпускников ночь с максимальной точностью.

Накануне первой репетиции на бриге было установлено световое оборудование. Однако детали световых декораций организаторы шоу, по традиции, держат в секрете. Вечером 12 июня, в День России, бриг выйдет на повторную тренировку с поднятыми парусами и частично включенной подсветкой. Основные элементы декораций включатся только на генеральной репетиции.

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До этого, 10 июня, завершился основной этап проектирования сцены «Алых парусов – 2024». Отмечалось, что за счет множества технических средств, подъемных устройств, платформ и подвесных механизмов она станет самой технически оснащенной за последние годы. Монтаж конструкции на Дворцовой площади Санкт-Петербурга начнется в ближайшее время.

28 июня «Алые паруса» пройдут в юбилейный, 20-й раз после возобновления традиции празднования. Праздник был возрожден после многолетнего перерыва в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

Ежегодный праздник «Алые паруса» — обладатель ключевых международных наград в сфере ивент-индустрии и визитная карточка Санкт-Петербурга. Впервые фестиваль выпускников прошел в Ленинграде в 1968 году.

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