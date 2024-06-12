Писториус представит новый план для введения обязательной воинской службы в ФРГ

Министр обороны ФРГ Борис Писториус планирует анонсировать новую модель обязательной воинской службы, которая будет включать в себя анкетирование молодых людей на предмет их желания и возможностей служить в бундесвере. Об этом в среду, 12 июня, сообщило агентство Bild со ссылкой на немецкое агентство печати DPA.

Предложение Писториуса станет первым шагом на пути к возврату обязательной службы, а предлагаемые министром шаги являются реализуемыми на практике для нынешнего правительства страны.

Согласно информации, предоставленной специалистами в области военного планирования, слова которых приводит издание, анкеты получат 400 тыс. жителей ФРГ мужского пола, 40 тыс. из них будут представлены к отбору на прохождение службы в бундесвере. При этом власти рассчитывают, что примерно четверть опрошенных проявит интерес к воинской службе и желание служить. Потенциальный срок обязательной службы в бундесвере будет варьироваться от 6 до 12 месяцев.

Несмотря на попытки немецкого правительства оживить бундесвер, его численность продолжает сокращаться. По статистике прошлого года, представленной в издании, число военнослужащих бундесвера сократилась до 181,5 тыс. человек.

Ранее, 9 июня, генерал-лейтенант, заместитель генерального инспектора бундесвера Александр Хоппе заявил, что Германия планирует значительно увеличить резерв бундесвера. Минобороны ФРГ планирует увеличить число постоянных резервистов до 60 тыс., причем среди них должны быть как мужчины, так и женщины. Сейчас в резерве немецкого военного ведомства 44 тыс. человек.

До этого, 14 мая, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что правительству страны необходимо создать стимулы, которые сделали бы службу в бундесвере привлекательной для немцев.

Издание Bild еще 11 мая сообщало, что минобороны Германии разработало три варианта возвращения к обязательной военной службе в стране. Первый расширяет уже действующую систему добровольной службы и предполагает рассылку информационных материалов о бундесвере совершеннолетним немцам. Второй подразумевает восстановление модели, действовавшей в ФРГ до 2011 года: граждане будут заполнять онлайн-анкеты для прохождения медосмотра, причем для мужчин эта процедура будет обязательной, а женщины будут в ней участвовать только по желанию. Третий вариант сводится к введению в ФРГ обязательной военной службы для всех граждан.