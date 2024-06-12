Геолог рассказал о планах по добыче золота и газа в Донбассе

В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) обнаружены золотоносные проявления, запасы которых могут включать несколько тонн золота. Об этом в среду, 12 июня, рассказал «Известиям» начальник отдела геологоразведочных работ управления геологии ДНР Игорь Павлов.

Он отметил, что на сегодняшний день в ЛНР разведано одно месторождение драгоценного металла — Бобриковское.

«Если говорить про Донецкую республику, то наиболее перспективной нам представляется золотосодержащая зона в Шахтерском районе — Михайловское рудопроявление», — заявил Павлов.

Предварительное содержание металла в Шахтерском районе не менее 1,5 г на тонну. Он подчеркнул, что современные технологии позволяют эффективно извлекать мелкие драгоценные частицы из руды, подвергая ее так называемому кучному выщелачиванию.

Кроме того, специалист добавил, что в Донбассе в Азовском море планируют добывать природный газ. Район «считается крайне привлекательным» с точки зрения добычи.

Во-первых, море имеет малые глубины — до 13 м, пояснил он. Во-вторых, на шельфе уже открыты и успешно разрабатываются месторождения у Таганрога, Джанкоя.

На данный момент в акватории Азова выявлено 22 перспективных углеводородных структуры. Выгода от собственного голубого топлива для Донбасса вполне очевидна — низкая его себестоимость, добавил специалист.

Предполагаемые сроки оценочных работ — 2025-2026 год.

Ранее, 27 мая, Павлов заявил, что о залежах золота в Донбассе ходили разговоры еще в XIX веке. По словам специалиста, преимущество Донбасса в сфере горной добычи по сравнению с той же Сибирью или Дальним Востоком — удобное географическое расположение, мягкий климат, налаженная логистика, наличие кадров здесь, на месте, а также развитая инфраструктура.