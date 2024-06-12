Bloomberg сообщило о планах США ввести санкции на поставляемые в РФ чипы

США планируют в очередной раз расширить санкции, чтобы ограничить поставки в Россию полупроводниковых чипов, которые производятся за пределами Соединенных Штатов, но с использованием американской техники. Об этом сообщило агентство Bloomberg 12 июня.

«Администрация [президента США Джо] Байдена расширяет санкции на продажу полупроводниковых чипов и других товаров в Россию, нацеливаясь на сторонних продавцов в Китае и других странах. В среду будет объявлено об изменениях, которые расширяют сферу существующего экспортного контроля и ограничений на товары под американскими брендами, даже если они не производятся внутри страны», — сказано в публикации со ссылкой на источники.

Источники агентства сообщили, что санкции затронут как минимум восемь компаний, находящихся в Гонконге, которые, по мнению администрации Байдена, якобы поставляют чипы в Россию.

Также в статье заметили, что эти меры являются некоторым расширением санкционного давления, поскольку раньше США в основном концентрировались на компаниях, находящихся на территории Штатов.

Ранее, 11 июня, сообщалось, что США объявят о новых антироссийских санкциях и мерах экспортного контроля во время саммита G7 в Италии позднее на этой неделе.

9 июня агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что власти США ожидают обстоятельного предупреждения от стран G7 малым китайским банкам с требованием прекратить оказание помощи России в обходе санкций. Угроза растущего товарооборота России и Китая станет одной из главных тем на саммите G7 в Италии.

До этого, 5 июня, президент РФ Владимир Путин отметил, что западные страны собирались подорвать экономику России в течение нескольких месяцев после начала спецоперации, но сейчас очевидно, что этого не произошло.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом России 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.