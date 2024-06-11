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Белый дом сообщил об объявлении новых антироссийских санкций на саммите G7

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Фото: Global Look Press/Al Drago
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США объявят о новых антироссийских санкциях и мерах экспортного контроля во время саммита G7 в Италии позднее на этой неделе. Об этом 11 июня говорилось на брифинге координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джона Кирби, сообщило агентство Reuters.

«Мы объявим о новых эффективных санкциях и мерах экспортного контроля на этой неделе. Они будут реализованы в контексте обязательств лидеров стран «большой семерки», — сообщил он на брифинге.

По его словам, эти меры, к примеру, осложнят финансовым посредникам поддержку российской оборонно-промышленной базы и якобы сократят будущие доходы России в ключевых секторах.

«Мы также рассмотрим вопрос о поддержке со стороны Китая российской оборонно-промышленной базы и будем противостоять нерыночной политике КНР, которая приводит к глобальным пагубным последствиям», — уточнил представитель Белого дома.

Кирби сообщил и о решении G7 в отношении замороженных активов России. Какие меры будут объявлены, он не уточнял, заверив, что саммит в Италии продемонстрирует «единогласие стран G7» в решении этого вопроса в интересах Украины.

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9 июня агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что власти США ожидают обстоятельного предупреждения от стран G7 малым китайским банкам с требованием прекратить оказание помощи России в обходе санкций. Угроза растущего товарооборота России и Китая станет одной из главных тем на саммите G7 в Италии.

До этого, 5 июня, президент РФ Владимир Путин отметил, что западные страны собирались подорвать экономику России в течение нескольких месяцев после начала спецоперации, но сейчас очевидно, что этого не произошло.

Ранее, 4 июня, министр финансов США Джанет Йеллен рассказала о плане G7 дать Украине кредит за счет доходов с активов РФ. По словам американского министра, на данный момент Вашингтон обсуждает с союзниками и партнерами возможность задействования российских активов для оказания помощи Киеву.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом России 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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