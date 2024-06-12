Зоологи обнаружили способность африканских слонов звать друг друга по именам

Африканские слоны способны звать друг друга по именам и реагировать на специальные, закрепленные за конкретной особью звуки, выяснили зоологи из Университета штата Колорадо в США. Итоги исследования они опубликовали 10 июня в журнале Nature Ecology & Evolution.

Имена — это одна из составляющих низкого тембра гудения слонов через хобот, которое они могут слышать на больших расстояниях в саванне. Ученые полагают, что животные со сложной социальной структурой и семейными группами, которые часто разделяются, а затем воссоединяются, могут с большей использовать индивидуальные имена.

Дикие животные крайне редко называют друг друга уникальными именами. Детеныши дельфинов придумывают собственные имена, которые воплощаются в характерных свистках, попугаи тоже могут использовать имена. Каждый из этих видов обладает способностью учиться произносить уникальные новые звуки на протяжении всей жизни — это редкая способность, которая есть и у слонов.

Зоологи использовали машинное обучение, чтобы обнаружить использование имен в звуковой библиотеке вокализаций (изданных звуков) саванных слонов, записанных в кенийском национальном заповеднике Самбуру и национальном парке Амбосели с 1986 по 2022 год.

«Как и люди, слоны используют имена, но, вероятно, не используют их в большинстве высказываний, поэтому мы не ожидаем стопроцентного соответствия», — цитирует Associated Press автора исследования и биолога Корнеллского университета Микки Пардо.

Гудение слонов включает звуки, которые в том числе недоступны человеческому слуху. Ученые до сих пор не знают, какая часть вокализации является аналогом имени.

Они проверили гипотезы, давая отдельным слонам прослушивать записи. Они реагировали более энергично, хлопая ушами и поднимая хобот на записи, содержащие их имена. Иногда слоны полностью игнорировали звуки, обращенные к другим.

«Слоны невероятно общительны, они всегда разговаривают и прикасаются друг к другу — это, вероятно, одна из причин, по которой они способны общаться с людьми. Мы только что немного приоткрыли дверь в сознание слона», — сказал соавтор исследования и эколог из Университета штата Колорадо Джордж Виттемайер, который также является научным консультантом некоммерческой организации «Спасем слонов».

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