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В Сингапуре отменят 35-летний запрет на содержание кошек в квартирах

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Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda
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В Сингапуре отменят запрет, который влечет за собой штраф в размере до 4 тыс. сингапурских долларов ($2970) и выселение домашнего животного из государственного жилья, действующий с 1989 года. В сентябре 2024 года новые правила и разрешения вступят в силу, пишет The Guardian.

Запрет распространяется на многоэтажные дома, подпадающие под ведение Совета по жилищному строительству и развитию (HDB), который был создан в 1960 году для решения жилищного кризиса. Из-за него многие жили в перенаселенных районах без надлежащих санитарных условий. Сегодня в квартирах HDB проживает более 80% населения.

По словам одного из владельцев кота, запрет на владение животными широко игнорируется в Сингапуре, известном законопослушной культурой. Но владельцы питомцев могут столкнуться с проблемами, только если соседи пожалуются на шум, запахи и иные неудобства.

На изменение политики в отношении животных повлияли граждане Сингапура. Общественные консультации показали, что подавляющее большинство — около 90%, принявших участие в опросе, — считают, что кошек следует разрешить в качестве домашних животных в домах HDB.

В соответствии с новыми правилами жителям многоквартирных домов разрешат иметь до двух кошек, а также одну собаку утвержденной породы при условии, что они пройдут бесплатный онлайн-курс владения домашними животными, чипируют и зарегистрируют их. Владельцам придется «принять разумные меры», чтобы защитить своих кошек от опасностей, например установить сетки или решетки на окна.

Новые правила вступят в силу с сентября, так как число владельцев животных неуклонно растет. Согласно отчету Euromonitor International, на который ссылается телекомпания CNA, в 2023 году в Сингапуре насчитывалось около 94 тыс. домашних кошек, что почти на 10% больше, чем в 2019 году.

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