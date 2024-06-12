Писториус пообещал Зеленскому тысячи БПЛА и 100 ракет для ЗРК Patriot

Германия предоставит Вооруженным силам Украины (ВСУ) беспилотные летательные аппараты (БПЛА), винтовки и ракеты для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус во вторник, 11 июня.

В ходе совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, срок полномочий которого истек 20 мая, на базе бундесвера в федеральной земле Мекленбург – Передняя Померания Писториус заверил, что Украина в ближайшее время получит различные компоненты для боеприпасов, несколько тысяч беспилотников, а также стрелковое оружие, включая снайперские винтовки, и противотанковое оружие.

«Новая помощь будет включать поддержку противотанковых средств, комплектующие к артиллерийским боеприпасам и средства защиты от дронов», ― заявил министр обороны Германии. Видеозапись речи министра опубликована на странице минобороны ФРГ в соцсети X (ранее Twitter).

Кроме того, ФРГ объединила усилия с Данией, Нидерландами и Норвегией, чтобы совместно поставить Вооруженным силам Украины 100 ракет для ЗРК Patriot. Программа по передаче боеприпасов уже осуществляется.

В этот же день минобороны Норвегии сообщило, что страна выделит Украине €240 млн на системы противовоздушной обороны (ПВО).

Еще 8 июня Зеленский сообщил, что правительство Украины заключило ряд договоренностей со странами Запада о дополнительных поставках. По его словам, часть поставок ожидается в скором времени, еще несколько систем ПВО прибудут в страну ближе к осени.

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что четвертая система ЗРК Patriot в скором времени может отправиться на Украину, Германия на данный момент рассматривает возможность отправки.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.