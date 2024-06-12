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МО Норвегии сообщило о выделении Украине €240 млн на средства ПВО

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Норвегия выделит Украине €240 млн на системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в среду, 12 июня, сообщает норвежское министерство обороны.

«Норвегия выделит €240 млн на противовоздушную оборону Украины. Сегодня Германия объявила, что поставит Украине еще 100 ракет ПВО Patriot совместно с Данией, Нидерландами и Норвегией. Норвегия внесет в эту инициативу €125 млн», — сообщило норвежское министерство на своей странице в Х.

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8 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что правительство страны заключило ряд договоренностей со странами Запада о дополнительных поставках. По его словам, часть поставок ожидается в скором времени, еще несколько систем ПВО прибудут в страну ближе к осени.

Днем ранее, 7 июня, агентство Bloomberg сообщило, что четвертая система зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot в скором времени может отправиться на Украину, Германия на данный момент рассматривает возможность отправки.

В Киеве регулярно говорят о дефиците сил ПВО. 16 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если страна не получит две системы Patriot, то может потерять Харьков. Он назвал сложившуюся на фронте ситуацию очень серьезной. Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что «бьется головой о стену» в попытках добиться поставок систем ПВО Patriot.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.

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