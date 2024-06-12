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Мужчина погиб в результате обстрела Шебекино со стороны ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Мирный житель погиб в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале в среду, 12 июня.

«Город Шебекино подвергся обстрелу со стороны ВСУ из РСЗО (реактивная система залпового огня. — Ред.). В результате прямого попадания снаряда в квартиру погиб один мирный житель. Мужчина от полученных ран скончался на месте до приезда медиков. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего», — написал он.

Кроме того, еще три человека получили травмы. Две женщины были госпитализированы в больницу №2 в Белгороде, у них диагностированы осколочные ранения конечностей. Еще один пострадавший был контужен, однако отказался от госпитализации после оказания ему медицинской помощи на месте происшествия, добавил глава региона.

«По предварительной информации, различные повреждения зафиксированы в шести частных жилых домовладениях и 11 многоквартирных домах: выбиты окна, посечены фасады и кровли, в нескольких квартирах повреждены балконные плиты. Одно частное домовладение серьезно пострадало в результате прямого попадания», — перечислил Гладков.

Также были повреждены линии электропередачи, пострадали девять автомобилей.

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Ранее, 10 июня, Гладков сообщал, что на территории Белгородской области в результате атак ВСУ пострадали три человека.

Накануне он проинформировал, что в настоящее время 33 человека остаются в медучреждениях Белгородской области после обстрелов. Он посетил жителей в больницах, подчеркнув, что все необходимые лекарства есть в распоряжении медиков.

В тот же день губернатор сообщил, что трое бойцов белгородской самообороны получили ранения в ходе атаки беспилотника в Борисовском районе, их состояние стабильно.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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