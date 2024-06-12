В Москве за месяц сократился объем предложения на первичном рынке жилья

В Москве за месяц сократился на 2,2% объем предложения на первичном рынке жилья. Об этом «Известиям» сообщили аналитики компании «Метриум», которые подвели итоги мая на первичном рынке массового сегмента Москвы.

Средневзвешенная цена квадратного метра составила 346 046 рублей (+3,8% за месяц, +5,4% за полгода, +22,5% за год). Заключено 3,1 тыс. сделок по ДДУ (+8% за месяц, +1% за год).

По итогам мая 2024 года на рынке новостроек массового сегмента в пределах старой Москвы в реализации находилось 103 проекта, где предлагалось 19,9 тыс. лотов. (–2,2% за месяц, –14,9% за год), из которых 17,5 тыс. ― квартиры и 2,4 тыс. ― апартаменты. При этом в мае значительно вырос объем предложения апартаментов ― на 19,2%, что обусловлено расширением объема экспозиции в проекте Aist Residence. По объему предложения лидирует ЮВАО (4,1 тыс. лотов, –4,7% за месяц).

По подсчетам аналитиков «Метриум», средневзвешенная цена квадратного метра квартир и апартаментов по итогам мая 2024 года составила 346 046 рублей (+3,8% за месяц, +5,4% за полгода, +22,5% за год). Средневзвешенная цена выросла только у квартир (+4,7% за месяц), у апартаментов цена стагнирует.

В рейтинг самых доступных апартаментов в мае 2024 года вошли такие объекты, как Wellbe (19,4 кв. м за 4,3 млн рублей), Clementine (20,58 кв. м за 5 млн рублей), а также «Пятницкое 58» (20,17 кв. м за 5,4 млн рублей).

В рейтинге самых доступных квартир в мае 2024 года оказался ЖК «Никольские луга» (19,8 кв. м за 5,9 млн рублей), «Зеленый парк» (19,8 кв. м за 6,2 млн рублей) и «Алтуфьевское 53» (20,5 кв. м за 6,7 млн рублей).

В мае 2024 года на рынке недвижимости массового сегмента было заключено 3,1 тыс. сделок по ДДУ (+8% за месяц, +1% за год). Объем сделок по ДДУ с квартирами менее 28 кв. м в мае вырос на 19,4% и составил 696 лотов.

Ранее, 6 июня, эксперты Regions Development сообщили, что цены на жилье в различных районах Москвы выросли за год до 35% за 1 кв. м. По размеру цен по-прежнему лидирует ЦАО, где средняя цена квадратного метра достигла 1,3 млн рублей. Наиболее доступное жилье — в ТАО (159,8 тыс. рублей за 1 кв. м).

До этого, 8 мая, руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» Олег Репченко выразил мнение, что существенное сокращение объемов выдачи ипотеки в РФ может привести к удешевлению жилья как на вторичном, так и на первичном рынке. Он отметил, что на вторичном рынке недвижимости цена «квадрата» уже опустилась.