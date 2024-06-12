Четыре человека пострадали в результате стрельбы на фуд-корте в США
Четыре человека были ранены во время стрельбы на фуд-корте в центре Атланты. Об этом 11 июня сообщило Fox 5 Atlanta.
По словам начальника местной полиции, вооруженный 34-летний человек вступил в спор с одним из мужчин, после чего выстрелил в оппонента и еще в двух женщин. Рядом находился офицер полиции Атланты, который выстрелил в самого злоумышленника.
В результате случившегося были ранены 47-летний мужчина, а также две пожилые женщины. Все пострадавшие и стрелявший были доставлены в местную больницу. Состояние пострадавших пока не разглашается.
Ранее, 8 июня, в Калифорнии пять человек получили ранения в результате стрельбы возле колледжа, один из них скончался по дороге в больницу.