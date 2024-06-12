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Общество
Депутат Госдумы рассказала о незаконном отстранении школьника от сдачи ЕГЭ в Омске

Депутат Госдумы рассказала о незаконном отстранении школьника от сдачи ЕГЭ в Омске

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Школьника из Омска незаконно отстранили от сдачи ЕГЭ из-за принесенного на экзамен калькулятора, который он добровольно сдал еще до начала экзамена. Об этом «Известиям» рассказала депутат Госдумы РФ Яна Лантратова во вторник, 11 июня.

«Утром получила обращение от выпускника, которому не разрешили сдать экзамен по математике, потому что он пришел на него с калькулятором. Парень прочитал, что это допустимо, но так как сомневался в этом, решил переспросить у организаторов, можно ли воспользоваться устройством», — сообщила депутат.

По ее словам, ситуация произошла еще до начала экзамена, необходимый инструктаж также еще не начался. Несмотря на всё это, школьника решили отстранить от сдачи экзамена. Информацию о допустимости пользования калькулятором в ходе ЕГЭ мальчику узнать было неоткуда: он обучался по системе семейного образования.

«Парень переживает, что в этом году теперь не сможет получить аттестат о среднем общем образовании и для него «навсегда перекрыт путь в правоохранительные органы», где ему хотелось бы работать», — рассказала Лантратова.

Она отметила, что донесла ситуацию до сведения руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзора Музаева. Была проведена проверка, в результате которой выяснилось, что калькулятор действительно был изъят еще до начала экзамена.

«Сейчас Анзор Ахмедович сообщил мне, что мальчик сможет пересдать экзамен. Позвонила ему, обрадовала!» — поделилась депутат.

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Ранее, 28 мая, в Воронеже произошел скандал с раздеванием выпускников во время досмотра перед сдачей ЕГЭ. Источник «Известий» поделился, что в пункте проведения экзамена наблюдатели заставили учащегося снять брюки из-за сработавшего металлоискателя. Другой собеседник издания рассказал, что некоторых школьниц 11-го класса заставили снять бюстгальтеры во время досмотра.

В Рособрнадзоре заверили, что следят за ситуацией. Следственный комитет России начал проверку после жалоб на некорректный досмотр. Глава ведомства Александр Бастрыкин запросил доклад об обстоятельствах инцидента. Позже сообщалось, что такие же случаи фиксировались в Московской области и селе Яльчики в Чувашии.

Позже, 7 июня, Музаев заявил в интервью «Известиям», что процедура проведения ЕГЭ прописана регламентом, и положение о каком-либо досмотре школьников в нем отсутствует.

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