Замгенпрокурора Украины заявил о нелегальном вывозе зерна из страны

Бюджет Украины терпит многомиллиардные убытки из-за нелегального экспорта из страны зерна без уплаты налогов и возврата валютной выручки. Об этом во вторник, 11 июня, заявил заместитель генерального прокурора Украины Дмитрий Вербицкий.

«На сегодняшний день, я считаю, это действительно проблема. Большая часть зерна идет нелегально. Не возвращается валютная выручка, не уплачиваются налоги в бюджет. Страна теряет миллиарды гривен», — цитирует его украинское агентство ТСН.

Вербицкий добавил, что некоторое время назад был предотвращен вывоз из страны более 40 контейнеров сельскохозяйственной продукции. Предприятие, которое приобрело ее за наличные средства, уклонилось от уплаты налогов на сумму около $790 тыс.

Общий ориентировочный ущерб за 2022 год из-за неуплаты налога на прибыль от вывоза зерна оценивается министерством экономики Украины более чем в $14 млн.

Для борьбы с нелегальным экспортом зерна в офисе генерального прокурора работает межведомственная группа по противодействию нарушениям на рынке зерна.

«Наша группа работает на предупреждение, чтобы нелегально зерно не выходило из страны. Это во-первых. Мы контролируем правоохранительные органы и координируем их для того, чтобы они быстро реагировали, если зерно нелегально покупается за наличные, не уплачиваются налоги и за поддельными документами пытаются вывезти его по заниженной стоимости», — приводит слова Вербицкого о мерах решения проблемы «РБК-Украина».

Ранее, 13 мая, Польша отменила переговоры с Украиной по вопросам сельского хозяйства. До этого сообщалось, что Верховная рада отправила в отставку министра аграрной политики Украины Николая Сольского из-за обвинений в коррупции.

В феврале еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский заявил, что убытки европейского сельского хозяйства от упрощения правил торговли с Украиной за предыдущие два года составили €19 млрд. По его словам, до начала конфликта украинский экспорт в основном шел в Азию и Африку. Еврокомиссар призвал разработать меры, позволяющие перенаправить товары с Украины на традиционные рынки.

В 2022 году Евросоюз разрешил Киеву поставлять продовольствие в страны объединения беспошлинно, что ударило по фермерам Венгрии, Польши, Словакии и некоторых других государств. Эти страны в одностороннем порядке ввели эмбарго на поставки зерна с Украины на свои внутренние рынки.