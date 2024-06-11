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Проактивные школьники проекта «Точка Юниор» со всей страны приняли участие в ПМЭФ-2024

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Программа юношеской секции Петербургского международного экономического форума «ПМЭФ. Юниор» была сформирована и реализована Фондом Росконгресс в рамках векторов, заданных основной деловой программой Форума и актуальными запросами участников «Точки Юниор», и состояла из трех смысловых треков: «Кадры будущего», «На страже технологического суверенитета», «Следим за трендами».

Формат молодежной программы ПМЭФ-2024 был направлен на создание возможностей для самореализации молодых талантливых лидеров, развитие института наставничества и привлечение молодых людей к решению вопросов глобальной социально-экономической повестки. А также на создание кадрового резерва из лучших молодых специалистов различных сфер экономики для ведущих российских компаний.

Деловая программа мероприятия объединила талантливых старшеклассников, выдающихся личностей глобальной политики и бизнеса внутри простого и живого диалога о вопросах интеграции молодого поколения в глобальную социально-экономическую повестку и моделирования образа будущего, самореализации, повышения уровня личных компетенций и навыков. Модераторами выступлений стали сами участники проекта Фонда Росконгресс - «Точка Юниор». Деловая программа прошла при поддержке АО «Банк ДОМ.РФ», Ozon, , ППК «Российский экологический оператор», «Трансойл», негосударственного института развития «Иннопрактика» и Фонда «Контент»

«На ПМЭФ-2024 старшеклассники из проекта „Точка Юниор“ показали себя как умные, талантливые и амбициозные лидеры. То, как они думают, какие вопросы озвучивают нашим спикерам из ведущих российских компаний и госсектора, какие проводят с ними дискуссии, достойно уважения. Мы добились главного: наши школьники уже чувствуют себя причастными к смыслам и ценностям, которые были заложены на Форуме, они – важная часть формирования российского общества», – поделилась инициатор проекта и член правления Фонда Росконгресс Елена Соколова.

В рамках деловой секции «ПМЭФ. Юниор» на панельных дискуссиях, круглых столах и паблик-токах и в деловых играх выступили:

  • Управляющий директор российского маркетплейса OZON Сергей Беляков
  • Председатель правления АО «Банк ДОМ.РФ» Артем Федорко
  • Президент Фонда открытой новой демократии; основатель агентства «К2» Кристина Потупчик
  • Старший вице-президент по медиастратегии и развитию сервисов VK Степан Ковальчук
  • Директор по маркетингум«Яндекс» Андрей Себрант
  • Продюсер, режиссер Александра Ремизова
  • Ведущая «РБК ТВ» Вероника Жуйкова
  • Генеральный директор Xello Александр Щетинин
  • Ректор Московского физико-техническиго института Дмитрий Ливанов
  • Ректор Московского государственного института международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации Анатолий Торкунов
  • Президент корпорации «Синергия» Вадим Лобов

Повестка ПМЭФ-2024 охватила все сферы самореализации школьников: меры поддержки бизнеса, развитие профессиональных сообществ молодежи, международные научные и технологические проекты, туризм, экологию и многое другое. Представители компаний и госсектора вместе с участниками проекта «Точка Юниор» обсудили важные для России и молодого поколения темы: эволюция творческих профессий под воздействием технологий, как встать на стражу информационной безопасности, вызовы и возможности для нового поколения предпринимателей, как выбрать по-настоящему актуальный карьерный путь, образование в многополярном мире и включенность молодежи в благотворительную повестку страны. Также резиденты «Точки Юниор» побывали с экскурсией в офисе «ВКонтакте» и познакомились с рабочими пространствами, условиями работы и возможностями, доступными для школьников и студентов.

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