Бастрыкин поручил проверить антироссийские высказывания актрисы Трояновой

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил проверить высказывания актрисы Яны Трояновой (признана в РФ иностранным агентом) о РФ. Об этом 11 июня говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

«В средствах массовой информации опубликована видеозапись, на которой актриса Яна Троянова <...> публично выражает поддержку призывам к убийству русских, в том числе детей», — отметили в СК.

Троянова назвала заслуженными призывы уничтожать россиян, в том числе детей, уточняет «Газета.Ru». Кроме того, актриса обвинила Россию в своем алкоголизме. Живет артистка сейчас во Франции.

В список иноагентов она была включена в ноябре 2023 года.

В конце марта в Калининградской области суд приговорил местного жителя 1983 года рождения к двум годам лишения свободы за публичные призывы к экстремистской деятельности. По данным ведомства, фигурант, испытывая неприязнь к сотрудникам полиции, опубликовал на странице в соцсети высказывание с призывом к совершению преступлений по мотиву социальной розни.