В Липецкой области разрешили работу 22 пляжей
Управление Роспотребнадзора по Липецкой области выдало разрешение на работу 22 пляжей. Территории получили санитарно-эпидемиологические заключении о соответствии водного объекта для купания и отдыха.
На территории Липецка разрешено использование городского пляжа на реке Воронеж в районе Свободного Сокола, Центрального пляжа в районе улицы Карла Маркса и городского пляжа в районе Октябрьского моста. В Грязях открыт городской пляж на реке Матыра. В Данкове разрешена эксплуатация пляжа на реке Дон по улице Ватутина. Полный перечень пляжей в Задонском, Хлевенском, Краснинском, Тербунском и Усманском районах приводит GOROD48.
Санитарные врачи напоминают, что купание в местах, которые не имеют санитарно-эпидемиологического заключения, может быть опасно для здоровья.
Ранее сообщалось, что в Тульской области разрешили эксплуатацию 14 пляжей. Эксперты оценили 185 проб воды из водоемов и 114 проб песка.