В Тульской области 14 пляжей прошли проверку Роспотребнадзора
В Тульской области Роспотребнадзор выпустил заключения о соответствии требованиям санитарных норм 14 пляжей. Проверка остальных зон отдыха продолжается.
Всего ведомство взяло 185 проб воды из водоемов и 114 проб песка. В Туле санитарным нормам соответствуют зоны отдыха «Хомяковские поляны», «Пляж на среднем пруду», «Обидимо», «Ильинка», пляж № 1 на берегу реки Воронки. Полный список пляжей региона, которые прошли проверку, приводит ТСН24.
Специалисты Роспотребнадзора напоминают, что купаться разрешено только в специально оборудованных местах с соблюдением правил поведения на воде.
Ранее проверку водоемов провели в Красноярске. Роспотребнадзор разрешил купаться в водоеме на острове Татышев западнее Октябрьского моста. Это единственный водоем в Красноярском крае, который признан соответствующим санитарным нормам для купания.