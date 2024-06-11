Женщина пострадала при опрокидывании внедорожника на трассе М-2 в Туле
В Ленинском районе горокруга Тула в результате опрокидывания внедорожника пострадала женщина-водитель. Об этом 11 июня сообщает ТСН24 со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.
Авария произошла около 10 утра на 200-м км федеральной трассы М-2 «Крым». По предварительной информации, 46-летняя водитель Mitsubishi Pajero Sport не справилась с управлением. Машина опрокинулась на крышу, после чего врезалась в металлический отбойник.
В результате ДТП автомобилистка получила различные травмы. Медики оказали женщине помощь и отпустили. Обстоятельства выясняются.
Ранее в этот же день сообщалось, что легковой автомобиль протаранил остановку общественного транспорта в Саратове. В результате пострадали два человека.