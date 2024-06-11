Реклама
Прямой эфир
Мир
У 25 тыс. жителей Гагаузии появилась возможность получать гуманитарные выплаты
Армия
Шойгу назвал учения ядерных сил ответом на наращивание потенциала НАТО у границ РФ
Мир
В США создают группу для реагирования на действия Трампа в случае его победы
Общество
Глава Северной Осетии сообщил об отсутствии жертв на земле после крушения Су-34
Общество
Госдума одобрила в I чтении признание нежелательной любой зарубежной организации
Армия
Российские силы освободили Артемовку в ЛНР и Тимковку в Харьковской области
Общество
В Якутии с 11 июня ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Авто
В Москве обяжут создавать парковки для электрокаров с зарядками
Общество
В Петербурге по фото нашли скрывавшегося с 1997 года подозреваемого в убийстве
Мир
СМИ сообщили о гибели вице-президента Малави при крушении самолета
Мир
В США рассказали о поставках Украине вооружений на $2 млрд за полтора месяца
Общество
Суд вынес приговор по делу о хищении более 17 млн рублей «билетной мафией»
Общество
Бастрыкин поручил проверить антироссийские высказывания актрисы Трояновой
Мир
Дуда призвал скорее начать процедуру приема Украины в НАТО
Армия
Корабли ВМФ России начали учения по применению высокоточного оружия в Атлантике
Культура
Солисты Санкт-Петербургского Дома музыки ко Дню России провели концерт в Париже
Мир
Присяжные признали Хантера Байдена виновным по всем трем пунктам обвинения
Сюжет:

СМИ сообщили об обмане уехавших в поисках заработка на Украину граждан Шри-Ланки

France 24: Украина заманила в ВСУ более 2 тыс. граждан Шри-Ланки под видом работы
0
Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Граждане Шри-Ланки, уехавшие на Украину в поисках заработка и присоединившиеся к армии для участия в конфликте с Россией, оказались обманутыми. Как сообщает 11 июня телеканал France 24, те шриланкийцы, которые еще остаются в Вооруженных силах Украины (ВСУ), отчаянно пытаются вернуться домой.

В прошлом месяце парламент Коломбо начал расследование, чтобы выяснить местонахождение по меньшей мере 2 тыс. граждан, участвующих в конфликте как в составе ВСУ, так и в группах наемников, сообщает телеканал.

«Мы просим помочь вернуть наших мужей», — приводит СМИ слова 49-летней Ренуку Карунаратне.

По данным правительства, около 12 шриланкийцев удерживаются на Украине как военнопленные, после того как уехали туда с целью заработка. Также есть сообщения по меньшей мере о 16 убитых и 37 раненых гражданах страны. Отмечается, что жителей Шри-Ланки привлекали на работу рекламными объявлениями в WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), которые размещали отставные военные. Людям обещали ежемесячную зарплату более $2,1 тыс., что в 13 раз превышает средний доход в Шри-Ланке.

По словам представителя минобороны страны Налина Херата, их всех обманули. Он добавил, что по меньшей мере 22 мужчины из Шри-Ланки сумели сбежать, после того как дезертировали из ВСУ, и вернулись домой.

Солдаты без удачи: на Украине воюют две тысячи иностранных наемников
В распоряжении «Известий» оказалась аналитическая записка Минобороны РФ о масштабах вербовки и подготовки боевиков для ВФУ

До этого, 16 мая, глава МИД Шри-Ланки Тарака Баласурия сообщил, что из Шри-Ланки в Россию направится специальная делегация, призванная проверить благополучие своих граждан, вовлеченных в конфликт на Украине. Выяснилось, что некоторые из них въезжали в Россию по туристическим визам. Власти Шри-Ланки также сообщали о гибели 16 своих граждан в зоне конфликта.

8 июня находящийся в РФ военнопленный из Колумбии Анхель Карденас Монтилла сообщил, что приехал на Украину, чтобы «охранять здания», но попал на передовую. Бывший полицейский рассказал в беседе с корреспондентом «Известий», что в соцсети TikTok увидел рекламу работы на Украине и решил откликнуться, поскольку ему нужны были деньги, чтобы кормить семью и выплачивать ипотеку. За «охрану зданий» колумбийцу пообещали 120 тыс. гривен (около 265 тыс. рублей).

В Следственном комитете РФ 21 апреля заявили, что более 3,1 тыс. иностранных военных уже принимают участие в украинском конфликте на стороне Киева. Глава МИД России Сергей Лавров в феврале заявил о необходимости бороться с наемничеством на Украине.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024