Граждане Шри-Ланки, уехавшие на Украину в поисках заработка и присоединившиеся к армии для участия в конфликте с Россией, оказались обманутыми. Как сообщает 11 июня телеканал France 24, те шриланкийцы, которые еще остаются в Вооруженных силах Украины (ВСУ), отчаянно пытаются вернуться домой.

В прошлом месяце парламент Коломбо начал расследование, чтобы выяснить местонахождение по меньшей мере 2 тыс. граждан, участвующих в конфликте как в составе ВСУ, так и в группах наемников, сообщает телеканал.

«Мы просим помочь вернуть наших мужей», — приводит СМИ слова 49-летней Ренуку Карунаратне.

По данным правительства, около 12 шриланкийцев удерживаются на Украине как военнопленные, после того как уехали туда с целью заработка. Также есть сообщения по меньшей мере о 16 убитых и 37 раненых гражданах страны. Отмечается, что жителей Шри-Ланки привлекали на работу рекламными объявлениями в WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), которые размещали отставные военные. Людям обещали ежемесячную зарплату более $2,1 тыс., что в 13 раз превышает средний доход в Шри-Ланке.

По словам представителя минобороны страны Налина Херата, их всех обманули. Он добавил, что по меньшей мере 22 мужчины из Шри-Ланки сумели сбежать, после того как дезертировали из ВСУ, и вернулись домой.

До этого, 16 мая, глава МИД Шри-Ланки Тарака Баласурия сообщил, что из Шри-Ланки в Россию направится специальная делегация, призванная проверить благополучие своих граждан, вовлеченных в конфликт на Украине. Выяснилось, что некоторые из них въезжали в Россию по туристическим визам. Власти Шри-Ланки также сообщали о гибели 16 своих граждан в зоне конфликта.

8 июня находящийся в РФ военнопленный из Колумбии Анхель Карденас Монтилла сообщил, что приехал на Украину, чтобы «охранять здания», но попал на передовую. Бывший полицейский рассказал в беседе с корреспондентом «Известий», что в соцсети TikTok увидел рекламу работы на Украине и решил откликнуться, поскольку ему нужны были деньги, чтобы кормить семью и выплачивать ипотеку. За «охрану зданий» колумбийцу пообещали 120 тыс. гривен (около 265 тыс. рублей).

В Следственном комитете РФ 21 апреля заявили, что более 3,1 тыс. иностранных военных уже принимают участие в украинском конфликте на стороне Киева. Глава МИД России Сергей Лавров в феврале заявил о необходимости бороться с наемничеством на Украине.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.