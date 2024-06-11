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Гостей Версальского дворца эвакуировали после срабатывания пожарной сигнализации

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Фото: соцсети
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Во Франции посетителей Версаля эвакуировали после срабатывания пожарной сигнализации. Об этом 11 июня сообщает BFMTV.

На кадрах видно, как из здания дворца поднимается дым.

«Версальский дворец был эвакуирован во вторник, 11 июня», — говорится в сообщении телеканала.

Уточняется, что на месте работают пожарные. Сотни людей ожидают за оградой Версальского дворца.

Причины произошедшего пока не уточнялись.

В октябре прошлого года Версальский дворец эвакуировали два раза за четыре дня. Так, 14 октября посетителей, а также гуляющих в саду гостей эвакуировали после получения администрацией учреждения сообщений об угрозе взрыва.

Позже, 17 октября, эвакуация произошла из-за сообщения о бомбе. Дворец оставался закрытым до конца дня.

13 октября во Франции ввели максимальный уровень террористической угрозы. Решение было принято после того, как неизвестный, вооруженный ножом, напал на школу Гамбетта в Аррасе (Па-де-Кале). Он убил учителя и ранил несколько человек.

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