Эксперт оценил сообщения о попытке ЕС продлить транзит газа из РФ через Украину

Венгрии, Словакии и Молдавии будет сложно прожить без российского газа, который поступает через территорию Украины, рассказал «Известиям» 11 июня ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович. При этом, комментируя рассматриваемый в Евросоюзе (ЕС) вариант с закупкой азербайджанского газа и его транспортировкой по российским газопроводам, эксперт отметил, что у Азербайджана объем производства газа не может вырасти до объема российского транзита.

Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что представители европейских правительств ведут переговоры с украинской стороной о продлении соглашения о транзите российского газа в страны ЕС через Украину на 2025 год. Один из обсуждаемых вариантов транзита — закупка газа в Азербайджане и его транспортировка по российским газопроводам, проходящим по украинской территории.

«В пользу продолжения этого транзита есть объективные фактологические особенности ситуации, связанные с тем, что по-прежнему газ, который идет через Украину, — это газ российский —должен потребляться в Венгрии, в Словакии, в Молдавии. Без этого газа этим странам будет довольно сложно прожить», — отметил Митрахович, добавив, что некоторый объем газа также поступает на север Италии.

Если страны останутся без российского энергоресурса, то они могут попросить у Европейской комиссии каких-либо компенсаций и закупать топливо с помощью фонда ЕС, что в итоге обойдется дорого, не исключил эксперт.

«Гораздо проще сохранить транзит через Украину и дальше как-то юридически его обставить: сделать вид, что это никак не Россия, а кто-то другой, например, Азербайджан. Но Азербайджан не может поставить свой газ напрямую до границы с Украиной. Значит, всё равно придется признать, что этот газ даже в каком-то идеальном случае всё равно дошел из Азербайджана через Россию до границы с Украиной», — сказал он, оценивая планы в ЕС закупать азербайджанский газ.

Однако, по его словам, эта страна не может моментально увеличить производство энергоресурса в большом объеме.

«С точки зрения фактологии, с точки зрения базового здания о газовой отрасли: у Азербайджана объем производства газа не может вырасти на объем российского транзита через Украину. Россия поставляет через Украину до 15 млрд кубов газа в год. Азербайджан не может просто взять и ниоткуда достать себе еще 15 млрд кубов», — объяснил Митрахович.

Эксперт уточнил, что азербайджанский газ идет в Турцию по газопроводу Баку – Тбилиси – Эрзурум и поступает по Трансанатолийскому газопроводу и идет по Трансадриатическому газопроводу в Европу. Но до европейских стран доходит порядка 10 млрд куб. м. Газ идет на Балканы и в Италию.

«Что может сделать Азербайджан? Он не может найти дополнительные 15 млрд кубов. <…> Любой человек, занимающийся газовой статистикой хотя бы на уровне начинающего специалиста, знает, что невозможно для страны какой-то просто так взять и поднять производство газа, если эта страна не имеет каких-то огромных запасов и разработанных месторождений, как в России», — заключил Митрахович.

Ранее, 18 марта, первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских выразил мнение о том, что европейские руководители будут против того, чтобы Украина запрещала транзит российского газа. Об этом он рассказал «Известиями», отметив, что в Евросоюзе понимают пагубность и последствия такого решения.

Несмотря на то, что газ из РФ закупают на европейском рынке, некоторые страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Однако в итоге во многих европейских государствах усугубился энергетический кризис.