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Суд вынес приговор по делу о хищении более 17 млн рублей «билетной мафией»

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Фото: t.me/moscowcourts
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Басманный суд Москвы вынес приговор в отношении организатора и руководителя преступного сообщества и четырех его участников по уголовному делу о хищении более 17 млн рублей посредством вмешательства в работу агентств по продаже ж/д билетов. Об этом 11 июня сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

Подсудимые Ярослав Сумбаев, Глеб Черепанов, Евгений Махов, Владимир Четырев и Михаил Никонов признаны виновными по чч. 1,2 ст.210 УК РФ («Организация преступного сообщества или участие в нем»), ч.4 ст.159.6 УК РФ («Мошенничество в сфере компьютерной информации»).

«Суд с учетом позиции группы государственных обвинителей приговорил руководителя преступного сообщества (Сумбаева. — Ред) к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 500 тыс. рублей с ограничением свободы на срок 1 год и 6 месяцев», — говорится в сообщении московской межрегиональной транспортной прокуратуры в Telegram.

Четырех соучастников суд приговорил к тюремным срокам от 8,5 до 10,5 года с отбыванием наказания в колонии строгого режима со штрафами в размере от 900 тыс. до 1 млн рублей.

По данным следствия, организатор вместе с соучастниками руководил преступным сообществом, действовавшим с 2013 года по 2014 год на территории Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Уфы и Алтайского края. Помимо руководителя, в преступное сообщество входило не менее 27 участников.

Все они получали при помощи вредоносной программы доступ к данным агентств по продаже железнодорожных билетов и незаконно оформляли маршрутные квитанции, а затем возвращали их в кассы вокзалов.

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