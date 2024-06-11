В Кисловодске создадут арт-галереи в подземных переходах

Власти Ставропольского края выделят 180 млн рублей на обновление пяти подземных пешеходных переходов в Кисловодске. Вся необходимая документация для проведения работ уже готова, сообщает пресс-служба городской администрации во вторник, 11 июня.

«Состояние переходов в центральной части курорта никак его не красит. Благодаря поддержке губернатора Владимира Владимирова в ближайшее время приступим к торговым процедурам для определения подрядчика», — сказал мэр города-курорта Евгений Моисеев, его цитату приводит ИА StavropolMedia.

По его словам, в планах сделать новую гидроизоляцию, ступени, освещение и выполнить облицовку из гранита. После в переходах создадут подземные арт-галереи с репродукциями картин местных художников.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае стартовала подготовка к программе по замене лифтов. Жителям предстоит в ближайшие три месяца провести собрания и решить, нужны ли им эти работы в 2025 году.