В Красноярском крае возбудили дело после избиения подростком 11-летнего мальчика

Уголовное дело возбудили в Красноярском крае после того, как в интернете распространилось видео с жестоким избиением подростком 11-летнего мальчика. Об этом 11 июня сообщает главное следственное управление Следственного комитета (СК) России по региону.

Правоохранители накануне обнаружили в Сети кадры, на которых один подросток наносит удары ребенку, а другой снимает происходящее на видео. Выяснилось, что 11-летний мальчик гулял с друзьями в деревне Чердынь. Вечером на автобусной остановке к нему подошел 13-летний знакомый и высказал ему претензии за то, что тот оскорбил его, после чего нанес ребенку несколько ударов. В полицию обратилась мать потерпевшего.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»), в отношении должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что подростки не состоят на профилактическом учете. Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего. Также устанавливается степень тяжести вреда здоровью ребенка.

Накануне группа подростков избила и ранила ножом дворника в живот в Санкт-Петербурге из-за замечания о мусоре. Пострадавшего 31-летнего дворника, который является гражданином Узбекистана, госпитализировали в тяжелом состоянии.