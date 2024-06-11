Задержанного сотрудника НИИ ФСИН заподозрили в оправдании терроризма
Задержанного сотрудника Научно-исследовательского института (НИИ) ФСИН РФ подозревают в публичном призыве или оправдании терроризма, о чем 11 июня сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источники в силовых структурах.
«Сотрудник Научно-исследовательского института ФСИН России подозревается в преступлении по статье 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма», — говорится в сообщении.
Назначена служебная проверка.
Днем ранее, 10 июня, пресс-служба ФСИН РФ сообщала, что главным управлением собственной безопасности ФСИН совместно с ФСБ был задержан сотрудник НИИ ФСИН России. Возбуждено уголовное дело.