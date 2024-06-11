NHK узнал содержание коммюнике по итогам саммита по Украине в Швейцарии

Вопрос о выводе войск России не войдет в коммюнике конференции по Украине в Швейцарии. Об этом во вторник, 11 июня, сообщил японский телеканал NHK, ссылаясь на проект текста совместного заявления и на дипломатические источники.

По данным издания, в итоговое заявление вошли всего три пункта: обеспечение безопасности АЭС, обеспечение продовольственной безопасности, освобождение пленных и возвращение на родину детей. Также будет подчеркивается важность участия России в дальнейших дискуссиях.

Тезисы с требованием отвода российских войск или возврата Украине каких-либо территорий в документе не затрагиваются. NHK отмечает, что это может быть связано с политикой ряда стран, которые поддерживают связи с Россией.

Конференция по Украине пройдет в швейцарском Бюргенштоке 15–16 июня. Целью мероприятия Швейцария назвала стимулирование будущего мирного процесса.

От участия в мероприятии отказался ряд стран, в частности Саудовская Аравия, Китай, Мексика и Камбоджа. Конференцию не посетит и президент США Джо Байден. Вместо него Вашингтон на саммит направит вице-президента страны Камалу Харрис и советника американского лидера Джейка Салливана. Также глава МИД КНР Ван И выступил за созыв настоящей конференции, которую признают Москва и Киев.

Российская сторона неоднократно указывала на готовность к переговорам. 17 мая президент РФ Владимир Путин отметил, что РФ не отказывалась от переговоров, в отличие от Украины. По его словам, Россия следит за событиями вокруг июньской конференции в Швейцарии. По мнению официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, саммит является пустым времяпрепровождением.

Последний раунд переговоров состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года было введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.