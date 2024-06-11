Реклама
Прямой эфир
Общество
В Рослесхозе рассказали о рекордных объемах восстановления леса
Мир
В Китае заявили о неминуемом ответе РФ на удары по территории страны
Мир
Глава Республики Сербской назвал мирное отделение от БиГ единственной целью
Мир
WP сообщила о снятии США запрета на поставки оружия «Азову»
Интернет и технологии
В устройствах Apple появится искусственный интеллект нового поколения
Мир
СМИ сообщили о слежке ВМС США за визитом российского флота на Кубу
Армия
Ракетный корабль «Ставрополь» будет направлен на Балтийский флот
Мир
В США рассказали о приказе пограничникам депортировать нелегальных мигрантов из России
Общество
В Москве городские службы перевели в режим готовности из-за сильного дождя
Армия
«Известия» показали работу артиллеристов ВС РФ на северском направлении
Мир
Politico сообщила о поддержке Макроном переизбрания фон дер Ляйен на пост главы ЕК
Мир
Американские инженеры полностью восстановили проходимость канала в порту Балтимора
Общество
Пациенты с рассеянным склерозом пожаловались на нехватку льготных лекарств
Общество
Синоптики предупредили москвичей о грозах с градом и порывистом ветре 11 июня
Экономика
Доля токсичных валют в расчетах за экспорт РФ достигла минимума
Мир
Маск пригрозил запретом техники Apple в своих компаниях в случае интеграции ИИ
Мир
Bloomberg узнало о желании ЕС продлить соглашение о транзите газа из РФ через Украину
Сюжет:

БПЛА «Русак» уничтожил в зоне СВО американский БТР Stryker стоимостью $1 млн

0
Фото: Global Look Press/Spc. Chandler Coats
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Разведывательно-ударный дрон «Русак» ВС РФ уничтожил в зоне спецоперации американский бронетранспортер Stryker. Об этом 11 июня рассказал «РИА Новости» представитель предприятия-разработчика данного БПЛА — компании «Стратим».

По его словам, стоимость бронетранспортера в тысячу раз превосходит цену беспилотника. Так, одна единица Stryker стоит около $1 млн, тогда как стоимость БПЛА «Русак» составляет всего $1 тыс.

«Об эффективности применения наших беспилотников говорит соотношение цен на дроны и технику противника, которую они уничтожают», — заявил представитель «Стратим».

Беспилотная эволюция: какие дроны испытывают в боях на Украине
Новые аппараты могут нести самые разные системы вооружений

В этот же день Минобороны РФ рассказало, что расчет беспилотного летательного аппарата (БПЛА) группировки войск «Днепр» в Запорожской области обнаружил и уничтожил боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые укрывались под сгоревшим немецким танком Leopard.

Ранее, 8 июня, расчет FPV-дрона соединения специального назначения группировки войск «Центр» уничтожил американскую боевую машину пехоты М2 Bradley ВСУ на авдеевском направлении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024