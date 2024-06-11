Расчет БПЛА выявил и уничтожил укрывшихся под сгоревшим Leopard боевиков ВСУ

Расчет беспилотного летательного аппарата (БПЛА) группировки войск «Днепр» в Запорожской области обнаружил и уничтожил боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые укрывались под сгоревшим немецким танком Leopard. Минобороны 11 июня показало фрагмент боевой работы расчета.

На ореховском направлении в Запорожской области расчет БПЛА мотострелковой дивизии группировки войск «Днепр» обнаружил и уничтожил троих боевиков ВСУ, укрывшихся под сгоревшим танком Leopard. Кроме того, с использованием ударного FPV-дрона российские военнослужащие поразили опорный пункт противника.

«Не ожидал увидеть: группа противника заходила и выходила постоянно на дорогу. Поджидали «птичек», пока прилетят со сбросами к ним, и начинали их расстреливать. Просто на дороге очень неожиданно было. Я не знаю, чем они думали, но после первого «двухсотого» они перестали выходить. Мы прилетаем, чтобы они больше не ходили так легко и не завозили свои силы», — рассказал оператор БПЛА с позывным Молот.

На ореховском направлении основное поражение целей осуществляется силами артиллерии группировки «Днепр», по координатам, переданным от расчетов БПЛА. В большинстве случаев это дальние позиции ВСУ — от 10 км, где противник, как ему кажется, находится в безопасности.

10 июня корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал, как российские артиллеристы нанесли удары по позициям ВСУ на южнодонецком фронте при помощи реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган». Работа реактивной артиллерии помогает российской пехоте продвигаться на южнодонецком фронте.

8 июня Минобороны показало, как расчет FPV-дрона соединения специального назначения группировки войск «Центр» уничтожил американскую боевую машину пехоты (БМП) М2 Bradley ВСУ на авдеевском направлении.

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