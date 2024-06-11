Disney+ представил первый сериал о мэтре моды «Стать Карлом Лагерфельдом»

Спустя всего полгода Disney+, который в январе выпустил мини-сериал «Кристобаль Баленсиага», предлагает зрителю шестисерийное шоу «Стать Карлом Лагерфельдом». Сериал о покойном мэтре сняли впервые. Это адаптация посмертной биографии «кайзера Карла», как кутюрье называли за глаза.

Сериал «Стать Карлом Лагерфельдом» охватывает одно десятилетие жизни модельера, фокусируясь на его личных отношениях с коллегами по цеху, при этом не вполне объясняя, кем был этот человек и что им двигало на творческом пути. Знаменитого кутюрье в первой художественной биографии сыграл ведущий немецкий актер Даниэль Брюль.

Картина показывает мэтра на заре его карьеры дизайнера Chloé и Fendi, в период с 1970-х по 1980-е годы. То есть до того, как работа с Chanel превратила его в того Карла Лагерфельда, каким его помнят сегодня. Но «Стать Карлом Лагерфельдом» не вполне заинтересован в этом аспекте его биографии.

Вместо этого шоу уделяет много времени личной жизни модельера. Она должна была стать декорацией для пути гениального трудоголика, а в итоге делит экран наравне с линией профессионального развития Лагерфельда. И чаще всего перевешивает эту часть.

Лагерфельд — влиятельная и таинственная фигура в мире модной индустрии. Он вел закрытую жизнь. Его дата рождения доподлинно неизвестна, диплом школы при Синдикате высокой моды он не защитил, а настоящей любовью всей его жизни была кошка Шупетт, которая стала единственной наследницей его имущества после смерти модельера в 2021 году.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» во вторник, 11 июня, в 10:00

Карл и сон: сериал о Лагерфельде не дает обещанных ответов