В Москве городские службы перевели в режим готовности из-за сильного дождя

Городские службы в Москве перевели в режим повышенной готовности из-за сильного дождя и ветра, которые ожидаются в столице 11 и 12 июня. Об этом в понедельник, 10 июня, сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства в своем Telegram-канале.

Как рассказал заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, за ближайшие двое суток в Москве может выпасть более 80% месячной нормы осадков. Аварийные бригады инженерных компаний и префектуры административных округов находятся на круглосуточном дежурстве в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщает «Москва 24».

Также в Москве принимаются меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, а также строящихся зданий. Функционирование систем жизнеобеспечения находится под особым контролем. В готовность приведены источники аварийного питания в электросетевых организациях.

Горожан призвали по возможности не выходить на улицу, водителей попросили соблюдать скоростной режим и дистанцию, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Ранее в этот день метеорологи сообщили, что в ближайшие два дня ожидаются ливни с грозой и градом, сильный ветер с порывами до 17 м/с, сообщает 360.ru.

11 июня в Гидрометцентре предупредили, что во вторник, 11 июня, будет облачно с прояснениями, прогнозируется кратковременный дождь, местами сильный, местами прогремит гроза, пройдет град, температура воздуха составил до +26 градусов.

10 июня ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова предупредила о дождях и грозах на текущей неделе в Москве. В пятницу, 14 июня, в городе потеплеет до +25 градусов, ночи останутся по-июльски теплыми. К субботе интенсивность осадков должна уменьшиться, пишет RT.

В тот же день глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в разговоре с НСН допустил появление смерчей в столице, Брянске, Ярославле и Череповце в ближайшие дни. По его словам, вероятность атмосферного вихря составляет 20–30%.