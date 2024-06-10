Число пострадавших при подрыве на мине в Шебекино достигло пяти
Число пострадавших при подрыве на мине в Шебекино достигло пяти. Об этом 10 июня в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«В Шебекинскую ЦРБ самостоятельно обратился мужчина с признаками контузии. После оказанной медицинской помощи бригадой скорой он доставляется в городскую больницу № 2 города Белгорода», — написал он.
Среди пострадавших был и оператор телеканала «Россия-24» Ярослав Борисов. По словам губернатора, журналисту успешно провели операцию по извлечению осколка. Его состояние врачи оценивают как стабильное.
Гладков добавил, что для дальнейшего лечения Борисова перевели в областную клиническую больницу.
Ранее в этот день глава региона сообщал о четырех подорвавшихся на мине. Сотрудника СМИ в тяжелом состоянии доставили в местную больницу. Еще один пострадавший получил ранения конечностей, его госпитализировали. Двум другим бойцам самообороны оказали помощь на месте, далее они будут лечиться амбулаторно.
28 мая автомобиль со съемочной группой ВГТРК подорвался на мине в Харьковской области. Оператор Александр Пушин получил ранение в ногу, но сам наложил себе жгут, чтобы не отвлекать коллег от работы. Пострадавшего вывезли из зоны спецоперации, позднее его госпитализировали.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.