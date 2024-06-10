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Журналисты рассказали о подрыве оператора «России 24» на мине в Шебекино

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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На мине в Шебекино Белгородской области подорвался оператор телеканала «Россия 24» Ярослав Борисов, бойцы территориальной самообороны оказали ему необходимую первую помощь и доставили в больницу. Об этом 10 июня сообщил корреспондент ГТРК «Белгород» Александр Коробов.

«На одной из мин подорвался наш коллега — телеоператор ВГРК Ярослав Борисов. Он получил серьезные ранения. На месте бойцы территориальной самообороны оказали ему необходимую первую помочь и доставили его в больницу», — рассказал корреспондент.

По его словам, рядом с местом подрыва была найдена еще одна мина. Территорию проверяют специалисты, а жителей призвали быть внимательнее.

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Ранее в этот день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что четыре человека, в том числе оператор телеканала «Россия 24», подорвались на мине в Шебекино. Сотрудника СМИ в тяжелом состоянии доставили в местную больницу, он получил осколочные ранения брюшной полости и левого плеча, ему требуется операция. Еще один пострадавший получил ранения конечностей, его госпитализировали. Двум другим бойцам самообороны оказали помощь на месте, далее они будут лечиться амбулаторно.

До этого, 28 мая, автомобиль со съемочной группой ВГТРК подорвался на мине в Харьковской области. Оператор Александр Пушин получил ранение в ногу, но сам наложил себе жгут, чтобы не отвлекать коллег от работы. Пострадавшего вывезли из зоны спецоперации, позднее его госпитализировали.

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