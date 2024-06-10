СМИ сообщили о пропаже с радаров самолета с вице-президентом Малави на борту

Самолет, на борту которого находится вице-президент Малави Саулос Чилима и еще девять человек, пропал с экранов радаров. Об этом 10 июня сообщает Би-би-си.

Местный портал Malawi24 пишет о том, что воздушное судно могло потерпеть крушение. По его данным, это произошло после того, как оно не смогло приземлиться в аэропорту Мзузу.

Кроме того, президент Малави Лазарус Чаквера отменил запланированный визит на Багамы в связи с сообщениями о возможном крушении воздушного судна с Чилимой. Глава африканского государства поручил организовать поисково-спасательную операцию.

«Все попытки авиационных властей установить контакт с воздушным судном после того, как оно пропало с радаров, провалились. <...> Президент отменил запланированный отъезд на Багамы и поручил всем региональным и национальным органам провести немедленную поисково-спасательную операцию, чтобы установить местонахождение воздушного судна», — говорится в заявлении правительства Малави на странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской, запрещена в РФ).

Ранее, 19 мая, произошла авиакатастрофа с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, в результате которой он погиб. Авария случилась, когда он возвращался со встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Кроме того, в потерпевшем крушение вертолете среди прочих находился глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян. Была создана комиссия по расследованию катастрофы. Мохаммад Мохбер как первый вице-президент Ирана временно исполняет обязанности главы государства в течение 50 дней до новых выборов на пост лидера страны.