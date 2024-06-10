Бывшая ведущая американского телеканала CNBC Хэдли Гэмбл, которая в 2021 году брала интервью у президента России Владимира Путина на форуме «Российская энергетическая неделя», восхитилась устойчивым экономическим подъемом в РФ по окончании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024), на котором она побывала.

«Если кто-то сомневался в способности России выдержать «военную экономику», то подумайте еще раз», — написала она 8 июня в своем посте в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

В качестве доказательства Гэмбл отметила, что заседания ПМЭФ проходили при переполненных залах, кроме того, на форуме присутствовали партнеры России по ОПЕК, вице-президент Венесуэлы Делси Родригес и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Также она приложила к посту видеофрагмент своего интервью с заместителем председателя правительства РФ Александром Новаком, которое озаглавлено его цитатой: «Это не военная экономика».

Кроме того, журналистка, представлявшая на ПМЭФ телекомпанию Al Arabiya, добавила, что она посетила супермаркет в Санкт-Петербурге «а-ля Такер Карслон», в котором нет никакого дефицита. Единственное, что вызвало у нее там недоверие, это российские аналоги геля для душа Old Spice и традиционной американской газировки Coca-Cola.

До этого американский журналист Такер Карлсон, который впервые прилетел в РФ 3 февраля, чтобы взять интервью у президента страны Владимира Путина, которое было опубликовано 9 февраля, также рассказывал о своих впечатлениях от Москвы. Он отметил, что еще одной целью его поездки было желание «поговорить с людьми и посмотреть на то, как всё устроено». Карлсон пробыл в столице до утра 8 февраля, посетив за это время ряд мест. В частности, его заметили в гипермаркете «Ашан» и заведении сети «Вкусно и точка», где Карлсон самостоятельно сделал заказ, а в также отеле Four Seasons.

12 февраля, выступая на Всемирном правительственном саммите в Дубае, он отметил, что Москва по множеству причин гораздо приятнее любого города в США. По словам Карлсона, российская столица намного безопаснее, чище и красивее. Ее архитектура, наличие еды и услуг так же лучше, чем в американских городах, считает он.

Президент РФ, выступая на ПМЭФ 7 июня, заявил о планах России войти в десятку лидеров по насыщению экономики технологиями и инновациями в течение ближайших шести лет. Он также указал на то, что в 2025 году в РФ будут запущены новые госпрограммы и нацпроекты по развитию образования, здравоохранения, спорта, культуры и других сфер жизни городов и сел. Кроме того, он сообщил, что в стране будет запущен ряд нацпроектов в области технологического суверенитета страны.