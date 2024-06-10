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В Москве арестовали еще одного фигуранта дела об экскурсии по коллекторам

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Басманный районный суд в Москве заключил под стражу бывшего генерального директора сервиса экскурсий Tripster Бориса Плотицу в рамках дела о гибели восьми человек во время тура по подземным коллекторам, в которые заключена столичная река Неглинка. Эти сведения «Известиям» 10 июня подтвердили в пресс-службе суда.

«Плотице вменяют ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание не отвечающих требованиям безопасности услуг, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»)», — уточнили в пресс-службе.

Следствие на воде: по делу о гибели в коллекторе арестовали двух фигурантов
В расследовании могут появиться новые обвиняемые

20 августа 2023 года группа людей с гидом отправилась на экскурсию по подземным коммуникациям Москвы. В тот день в столице и области прошел сильный ливень, из-за которого уровень воды в коллекторах резко поднялся. На следующий день сообщалось об исчезновении участников экскурсии. При затоплении коллектора им не удалось спастись. В Москве-реке нашли тела всех спустившихся в коллекторы, среди них были два подростка и гид Константин Филиппов.

Следователи 21 августа 2023 года провели обыски в офисах компаний, которые проводили такие туры под землей. Позже выяснилось, что турфирма ООО «Спутник», которая организовала экскурсию, не имела официальной регистрации.

Кроме того, 23 августа 2023 года по делу о гибели людей в столичных подземных коммуникациях арестовали организатора подземных экскурсий по коллекторам Никиту Дубаса.

Позже, 4 октября 2023 года, Басманный суд заочно арестовал генерального директора компании «Авангард» Александра Лазовского, который тоже проходит обвиняемым по делу о гибели людей в подземных трубах Неглинки. 21 августа 2023 года мужчина уехал в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и был объявлен в розыск.

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