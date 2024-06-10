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Врач дал советы для здоровья во время магнитных бурь

Врач Спахов: в дни магнитных бурь стоит отказаться от больших дел
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Cover Images
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Врач-терапевт и гастроэнтеролог, к.м.н. Константин Спахов рассказал, что во время магнитных бурь в первую очередь страдают пациенты с хроническими сердечно-сосудистыми и неврологическими заболеваниями.

В беседе с сайтом aif.ru в понедельник, 10 июня, специалист объяснил, что при геомагнитных бурях происходят резкие изменения электромагнитного поля Земли, и страдают от этого не только связь и приборы, основанные на тонких электромагнитных процессах, но и мозг и сердце человека. Самыми типичными реакциями на магнитные бури бывают боли в голове и сердце, сердцебиение, состояние тревожности, возбуждение, депрессия, слабость. Пациенты могут даже впасть в панику, ощущать тахикардию, нарушение сердечного ритма, дрожь в теле, онемение. В тяжелых случаях действительно может дойти до гипертонического криза, инсульта или инфаркта.

Людям, склонным к такой реакции на магнитную бурю, врач посоветовал провести такие дни спокойно и не планировать никаких больших дел на это время. На природе в такое время можно заниматься легкой физкультурой, аутотренингом и релаксацией. Также можно принять легкие успокоительные средства, лучше растительного происхождения (пустырник или валериана), можно использовать кардиоседативные средства (корвалол, валокордин).

В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН предрекли магнитную бурю 10 июня. Ее причиной явилась вчерашняя вспышка M9.7 на Солнце, которая возникла после удара по планете тяжелыми частицами. Как отмечает Агентство городских новостей «Москва», буря начнется вечером в понедельник и будет постепенно усиливаться до среднего уровня. Пик магнитной бури придется на полночь, после чего возмущения пойдут на спад.

Магнитные бури в июне 2024: большие проблемы со здоровьем в неблагоприятные дни
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4 июня директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович рассказал, что в 2024 году ученые прогнозируют максимальную солнечную активность. На Солнце будут возникать новые вспышки, а на Земле будут фиксироваться магнитные бури. Магнитные возмущения ожидаются в ближайшие две недели, отмечает 360.ru.

Ранее, 31 мая, профессор Пермского медуниверситета, доктор медицинских наук, кардиолог Наталья Корягина рассказала, что чай и кофе могут облегчить состояние во время магнитных бурь. По ее словам, крепкого чая или кофе не стоит пить больше трех чашек за день, пишет RT. Также следует избегать волнения и переедания.

11 мая Институт прикладной геофизики сообщил, что магнитная буря на Земле впервые с августа 2005 года достигла уровня мощности G5. При уровне магнитной бури G5 на планете возможны повреждения трансформаторов, разрушение энергосистем, пишет НСН.

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