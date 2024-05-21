С Днем Тихоокеанского флота: красивые открытки и душевные поздравления

Каждый год 21 мая в России отмечают День Тихоокеанского флота — праздник одного из старейших воинских подразделений в стране. В 2025 году торжество выпадает на среду. «Известия» подготовили открытки и поздравления к этой знаменательной дате.

День Тихоокеанского флота: красивые картинки, открытки

День Тихоокеанского флота празднует вся Россия, но особенно пышные торжества проходят в родном порту этого воинского соединения — во Владивостоке. В честь праздника на кораблях поднимают Андреевские флаги, моряки надевают парадную форму. В на палубах проходят торжественные построения с награждением отличившихся на службе бойцов.

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков Открытка с Днем Тихоокеанского флота

Также в этот день военные, жители города и официальные лица отдают дань уважения погибшим морякам. Традиционно митинг проходит у мемориала «Боевая слава ТОФ». Участники возлагают цветы и венки к Вечному огню, а в расположенной рядом часовне служат поминальный молебен.

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков Открытка с Днем Тихоокеанского флота

Помимо этого в праздник устраивают необычное соревнование — гонку на ялах. Это небольшие лодки, управлять которыми должен уметь каждый моряк, даже если он служит на подлодке. Победитель заплыва получает кубок командующего Тихоокеанского флота.

День Тихоокеанского флота в 2024 году — поздравления

Поздравления в этот день принимают все военнослужащие Тихоокеанского флота. В этот праздник важно выразить благодарность защитникам дальневосточных рубежей России, которые ежедневно поддерживают мирную жизнь сотен тысяч человек и мужественно отстаивают интересы своей страны. Виновникам торжества можно пожелать здоровья, побед, свершений на службе и в обычной жизни. Вот несколько примеров:

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков Открытка с Днем Тихоокеанского флота

«С Днем Тихоокеанского флота! От всей души поздравляю тебя с этим знаменательным событием. Желаю тебе оставаться здоровым, сильным и решительным. Пусть удача сопутствует тебе в море и на суше, а жизнь преподносит только приятные сюрпризы!»

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков Открытка с Днем Тихоокеанского флота

«Поздравляем наших защитников с Днем Тихоокеанского флота! Все вы — герои, которыми может по праву гордиться каждый гражданин нашей страны. Желаем вам мирного неба, спокойного моря и крепкого здоровья. С праздником!»

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков Открытка с Днем Тихоокеанского флота

«В День Тихоокеанского флота желаю тебе больших жизненных побед. Пусть тебе всегда сопутствует попутный ветер, а любые невзгоды остаются за бортом твоего корабля. Будь верен себе, с гордостью неси свою службу и бережно храни в сердце любовь к близким».

Ранее «Известия» рассказали, как в России отмечают День моряка-подводника и как поздравить виновников торжества.