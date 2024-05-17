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Международный день музеев: когда в 2025 году, история и традиции праздника

Международный день музеев отмечают в мире 18 мая
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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Международный день музеев отмечают 18 мая во всем мире. Это ежегодный праздник музеев и музейных специалистов, которые бережно хранят наследие разных культур и народов, делая его доступным для посетителей. О том, как появилась праздничная дата и какие традиции с ней связаны, читайте в материале «Известий».

Международный день музеев в 2025 году

День музеев на мировом уровне отмечается более 40 лет. Хотя первые упоминания о празднике датируются еще второй половиной XVIII века. В то время в России и Европе активно велась просветительская деятельность и повсеместно открывались художественные галереи и музеи.

В международном календаре событие появилось в 1977 году, когда на очередном заседании Международного совета музеев — ИКОМ (International Council of Museums, ICOM), куда входит и Россия, было принято решение об учреждении этого культурного праздника. Начиная со следующего года его стали отмечать в более чем 150 странах.

Примечательно, что предложение о создании Международного дня музеев внесла российская делегация во главе с ученым-искусствоведом, директором (1961–2013), а впоследствии президентом (2013–2020) Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ириной Антоновой. Поэтому можно сказать, что у праздника российские корни.

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Международный день музеев: традиции

Главная задача Дня музеев — не только привлечь посетителей, но и отметить важную роль музеев в культурном обмене и сотрудничестве между разными странами.

Ежегодно празднования объединены одной темой. В 2025 году она звучит как: «Будущее музеев в быстро меняющихся сообществах». Она посвящена тому, как культурные учреждения адаптируются к современным реалиям и какой вклад вносят в развитие искусства, науки, образования и т.д.

К праздничной дате сотрудники культурных учреждений готовят множество мероприятий, тематических экскурсий и лекций. Посетить многие культурные учреждения 18 мая можно бесплатно. Причем длиться мероприятия могут как один день, так и все выходные или целую неделю.

Одна из главных традиций праздника — международная акция «Ночь музеев». Ее проводят и в Европе, и в России. В этот день многие музеи и галереи работают бесплатно в вечернее и ночное время.

Ранее «Известия» рассказали об истории и традициях Международного дня культуры.

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