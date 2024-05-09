Тысячи человек посетили выставку трофейной техники НАТО в Москве 9 Мая

В День Победы 9 мая тысячи человек посетили выставку на Поклонной горе в Москве, где представлена трофейная техника стран НАТО. Гости мероприятия рассказали «Известиям» о своих предках, защищавших Родину в годы Великой Отечественной войны.

На выставку пришло очень много посетителей. Многие из них фотографируются с участниками спецоперации. Особый интерес у них вызывают разбитые танки производства США Abrams и немецкие Leopard.

«Люди помнят, люди гордятся», — рассказала корреспондент Дария Сенникова.

Один из гостей выставки рассказал ей, что в Великую Отечественную войну воевали два его деда, один погиб. Ежегодно мужчина приходит на Поклонную гору, чтобы привить детям память и уважение к событиям тех лет.

Доброволец спецоперации на Украине Юрий Сивцов отметил, что родившиеся в СССР защищают сейчас свои семьи и Родину. Каждый раз, когда он приезжает в Москву, старается посетить Парк Победы и Красную Площадь.

Как рассказал корреспонденту волонтер гуманитарных миссий Алексей Харбин, его дедушка воевал в Великую Отечественную войну.

«С 1941 по 1946 год, Харбин Павел Михайлович. Он прошел весь фронт, с начала до конца. Горжусь им, чествую», — сказал мужчина.

Как 6 мая заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, выставка трофейной техники НАТО в Москве пользуется популярностью, поэтому не исключено, что Минобороны России ее продлит. Он подчеркнул, что граждане поддерживают подобные мероприятия.

Ранее, 3 мая, журналист немецкого канала Welt Кристоф Ваннер сообщил, что выставку уже посетило огромное количество людей. Они с гордостью говорили о захвате немецкого танка Leopard 2, отметил репортер.

Выставка открылась 1 мая. На экспозиции представлены образцы вооружений из 12 стран мира — Германии, Великобритании, США, Швеции, Австрии, Турции и др. Посетители могут увидеть американский танк Abrams и украинский Т-72АГ, а также немецкую боевую машину пехоты Marder, британский бронетранспортер Saxon, различные армейские автомобили и стрелковое оружие.