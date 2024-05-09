Испанская газета сообщила о сети «скрытых заводов» на Украине
Министр промышленности Украины Александр Камышин построил сеть скрытых заводов. Об этом 9 мая пишет испанская газета El Mundo со ссылкой на источник в украинской оборонной сфере.
В публикации отмечается, что там могут производиться разные виды вооружений и боеприпасов.
«С момента запуска в 2023 году показатели производства увеличились в три раза», — отметил источник.
Расположение этих заводов, как утверждается в публикации, держится в строжайшем секрете. При этом одни из них находятся под землей, другие на ее уровне, но тщательно замаскированы, дополняет «Газета.Ru».
Последние месяцы украинские власти заявляли о нехватке вооружений и боеприпасов, вынуждая страны Запада принимать меры для компенсации дефицита.
Так, 8 мая президент Чехии Петр Павел в интервью немецкой вещательной ассоциации ARD заявил, что Украина может получить первые 180 тыс. боеприпасов в рамках чешской инициативы уже в июне. Инициатива по поставке Киеву снарядов продвигается не так быстро, как хотелось бы ее участникам, подчеркнул он.
Днем ранее Reuters сообщило, что российские беспилотники стали чаще атаковать позиции украинской армии в зоне конфликта, что представляет огромную угрозу для Киева, которому не хватает боеприпасов.
Ранее, 27 апреля, главнокомандующий украинской армии Александр Сырский в ходе заседания группы в «формате «Рамштайн» заявил участникам коалиции о сложной для украинской армии ситуации на фронте. Также он в очередной раз подчеркнул потребность Украины в боеприпасах, вооружении и военной технике.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.