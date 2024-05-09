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Путин поздравил участников парада на Красной площади с Днем Победы

Собянин принял участие в параде Победы

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Фото: ТАСС/Гердо Владимир
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Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в параде Победы на Красной площади.

«Главными гостями Парада Победы на Красной площади традиционно стали фронтовики и труженики тыла, которые внесли бесценный вклад в защиту нашей Родины», — написал мэр в своем Telegram.

Он отметил, что для очевидцев войны День Победы — это не только особый праздник, но и возможность вспомнить своих боевых товарищей.

«Низкий поклон ветеранам Великой Отечественной войны. Вечная память всем погибшим солдатам, мы никогда не забудем их подвиг», — добавил Собянин.

Ранее 9 мая мэр Москвы поздравил с Днем Победы ветеранов и жителей столицы. «79 лет назад завершилась Великая Отечественная война — священная война за свободу и независимость, за будущее наших детей и внуков, за добро, правду и справедливость», — заявил он. Собянин напомнил, что праздник 9 Мая встречают уже четыре послевоенных поколения. Они являются наследниками защитников Москвы, участников битвы за Сталинград и взятия Берлина, а также тысяч безымянных сражений, которые привели к Великой Победе.

По традиции на главный военный парад в честь 79-летия со дня победы в Великой Отечественной войне были приглашены ветераны, их родственники и высокие гости. Парадом командовал главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков, а принимал и.о. министра обороны РФ Сергей Шойгу. Затем с речью выступил президент России Владимир Путин. Он, в частности, поздравил участников парада с Днем Победы.

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