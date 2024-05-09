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Путин назвал взятие Бердычей сложным и подчеркнул героизм солдат

Путин: взятие Бердычей было сложным, но «добрали его всё-таки»
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Фото: Пресс-служба Президента РФ
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Президент РФ Владимир Путин подчеркнул героизм российских военных при освобождении населенного пункта Бердычи в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом он заявил 7 мая в ходе встречи с военнослужащими в Кремле, кадры Кремль опубликовал в День Победы 9 мая.

«Добрали его всё-таки. Сложно было, я знаю», — сказал президент, говоря об освобождении села.

Командир 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады гвардии полковник Халиков, присутствующий на встрече подтвердил слова президента.

«Так точно, сложно было, но забрали, продвигаемся дальше», — заверил он.

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Ранее, 3 мая, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что с начала 2024 года российские войска взяли под контроль 547 кв. км территории новых регионов РФ. Он подчеркнул, что за последние дня под контроль армии России перешли населенные пункты Новобахмутовка, Семеновка и Бердычи ДНР, уточняет «Газета.Ru».

Шойгу тогда отметил, что ежесуточные потери противника в апреле выросли до тысячи военнослужащих.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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