Путин назвал взятие Бердычей сложным и подчеркнул героизм солдат
Президент РФ Владимир Путин подчеркнул героизм российских военных при освобождении населенного пункта Бердычи в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом он заявил 7 мая в ходе встречи с военнослужащими в Кремле, кадры Кремль опубликовал в День Победы 9 мая.
«Добрали его всё-таки. Сложно было, я знаю», — сказал президент, говоря об освобождении села.
Командир 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады гвардии полковник Халиков, присутствующий на встрече подтвердил слова президента.
«Так точно, сложно было, но забрали, продвигаемся дальше», — заверил он.
Ранее, 3 мая, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что с начала 2024 года российские войска взяли под контроль 547 кв. км территории новых регионов РФ. Он подчеркнул, что за последние дня под контроль армии России перешли населенные пункты Новобахмутовка, Семеновка и Бердычи ДНР, уточняет «Газета.Ru».
Шойгу тогда отметил, что ежесуточные потери противника в апреле выросли до тысячи военнослужащих.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.